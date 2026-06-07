Μαζική δηλητηρίαση στη Λεμεσό: Τι εντόπισε το κρατικό χημείο στα φαγητά του γάμου - Έρχονται δικαστικά μέτρα

Ο κ. Ηροδότου είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα και των υπολοίπων δειγμάτων που στάληκαν για αναλύσεις, ενώ δεν απέκλεισε να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για τοξίνες. Ήδη, είπε, τα φαγητά με βάση τα ευρήματα του Κρατικού Χημείου είναι ακατάλληλα.

Στην ερώτηση πώς θα προχωρήσουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, απάντησε ότι ολοκληρώνεται η καταγραφή των συνεντεύξεων που λήφθηκαν από τους επηρεαζόμενους, αναμένεται η έκθεση γεγονότων από το επαρχιακό γραφείο της Λεμεσού κι ακολούθως θα καταγράψουν το τελικό πόρισμα.

Στην συνέχεια, είπε, θα προχωρήσουν την υπόθεση με δικαστικά μέτρα.

Οσον αφορά την περίπτωση δεύτερου γάμου το περασμένο Σάββατο σε άλλο υποστατικό, πριν από τον γάμο της Κυριακής, από την ίδια εταιρεία catering, ο κ. Ηροδότου είπε ότι δεν έχουν λάβει σχετικές πληροφορίες γι’ αυτό, ούτε και επικοινώνησε κάποιος μαζί τους γι’ αυτό και ανανέωσε την έκκλησή του εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει πληροφόρηση ή υπέστη ο ίδιος δηλητηρίαση να το πράξει.