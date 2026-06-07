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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόμβα στους Οικολόγους: Η ηγεσία υπέβαλε παραίτηση – Πάει σε εκλογικό συνέδριο το Κίνημα

 07.06.2026 - 17:27
Βόμβα στους Οικολόγους: Η ηγεσία υπέβαλε παραίτηση – Πάει σε εκλογικό συνέδριο το Κίνημα

Πραγματοποίηθηκε σήμερα, Κυριακή 07/06/2026 συνεδρία της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων, παρουσία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές με σκοπό την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

 
Με τη λήξη της συνεδρίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
  1. Καταρτισμός επιτροπής η οποία θα κωδικοποιήσει τα όσα λέχθηκαν κατά την σημερινή συνεδρία σε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής προς έγκριση.
  2. Καταρτισμός επιτροπής με εντολή την σύνταξη στρατηγικού πλάνου δράσεως του Κινήματος για την επόμενη πενταετία το οποίο θα κατατεθεί επίσης προς έγκριση στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση του οικονομικού πλάνου λειτουργίας για την επόμενη πενταετία με βάση τον σχεδιασμό που έγινε ενόψει και του τερματισμού της κρατικής χορηγίας λόγω της μη συνέχισης της κοινοβουλευτικής παρουσίας του Κινήματος.
  4. Απόφαση για να οδηγηθεί το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε εκλογικό συνέδριο εντός φθινοπώρου καθώς η ηγεσία έθεσε την παραίτησή της ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής.

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