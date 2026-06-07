Όλοι τις φωτογραφίζουν: Πήγαν για μπάνιο και βρήκαν κάτι που δεν περίμεναν στις παραλίες του Πρωταρά - Φωτογραφία

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η δημιουργία των βιβλιοθηκών ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα της περιοχής ως προορισμού φιλοξενίας, πολιτισμού και ποιοτικής εμπειρίας για κάθε επισκέπτη.

Οι βιβλιοθήκες έχουν τοποθετηθεί στις παραλίες Βρύση και Fig Tree Bay και δίνουν τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να δανειστούν ένα βιβλίο για την ώρα της παραμονής τους στην παραλία ή να αφήσουν ένα βιβλίο που δεν χρειάζονται, προσφέροντάς το στον επόμενο αναγνώστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πάνω στις βιβλιοθήκες αποτυπώνεται το λογότυπο της νέας τουριστικής ταυτότητας Protaras Riviera, συνδέοντας την ανάγνωση, τη θάλασσα και την εμπειρία του Πρωταρά με τη συνολική στρατηγική προβολής του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας».

Ήδη, καταλήγει η ανακοίνωση, «οι νέες βιβλιοθήκες έχουν αρχίσει να λειτουργούν ως ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες, οι οποίοι τις φωτογραφίζουν και τις κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας με έναν αυθεντικό και ζωντανό τρόπο τη φιλοσοφία της Protaras Riviera: έναν τόπο όπου κάθε στιγμή μπορεί να γίνει εμπειρία».