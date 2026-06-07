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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές δολοφονίας κατά της Αννίτας Δημητρίου: Τι έκανε και τι δεν έκανε η Αστυνομία

 07.06.2026 - 19:07
Απειλές δολοφονίας κατά της Αννίτας Δημητρίου: Τι έκανε και τι δεν έκανε η Αστυνομία

Τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο βρίσκεται η υπόθεση των απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φέρεται να έλαβε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε μέσω της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui), ενώ σε ένα από τα μηνύματα ο αποστολέας με το ψευδώνυμο «doctor9» ισχυριζόταν ότι προσεγγίστηκε για να αναλάβει τη δολοφονία της κ. Δημητρίου, αλλά αρνήθηκε, προτρέποντας το πρόσωπο που τον προσέγγισε να αναζητήσει άλλο εκτελεστή. Τα μηνύματα στάλθηκαν στις 3 Ιουνίου και δύο ημέρες αργότερα η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση, διαβεβαιώνοντας πως οι καταγγελλόμενες απειλές αξιολογούνται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών και το γεγονός ότι αφορούν τη δεύτερη τη τάξει πολιτειακή αξιωματούχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληροφορίες από αστυνομικές και κομματικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαφοροποιηθεί οτιδήποτε σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την Πρόεδρο της Βουλής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αξιολόγηση των απειλών συνεχίζεται, ενώ η αρμόδια Επιτροπή Ασφάλειας του Αρχηγείου ενδέχεται να συνεδριάσει εντός των επόμενων ημερών για να εξετάσει κατά πόσο απαιτείται ενίσχυση των μέτρων προστασίας τόσο της ίδιας όσο και συγγενικών της προσώπων.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα, καθώς σε περιπτώσεις που αφορούν πιθανές απειλές κατά πολιτειακών αξιωματούχων, αναμένεται συνήθως άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων μηχανισμών. Ανεξάρτητα από το αν οι απειλές αποδειχθούν πραγματικές ή πρόκειται για κακόβουλη φάρσα, το ζητούμενο παραμένει η ταχεία αξιολόγηση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με ζητήματα ασφάλειας. Άλλωστε, όταν η ίδια η Αστυνομία διαβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει τέτοιες υποθέσεις με τη «δέουσα σοβαρότητα», η κοινή γνώμη αναμένει η συγκεκριμένη προσέγγιση να αποτυπώνεται και στην πράξη.

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