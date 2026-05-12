ΑρχικήLike OnlineΠοια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις... κουτσουλιές τους
Ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις... κουτσουλιές τους

 12.05.2026 - 08:33
Ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις... κουτσουλιές τους

Πήρες αυτοκίνητο και δεν θες να στο κουτσουλήσουν; Παρακάτω θα διαβάσεις τα χρώματα που «εξιτάρουν» τα πουλιά και αυτά τα οποία τους περνούν αδιάφορα.

Είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται να επιβεβαιώνει τον νόμο του Μέρφι: μόλις πλύνετε το αυτοκίνητό σας, οι πιθανότητες να βρείτε μια κουτσουλιά πάνω στο αστραφτερό χρώμα αυξάνονται κατακόρυφα.

Πέρα όμως από την κακή τύχη, φαίνεται πως τα πουλιά έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις, με ορισμένα χρώματα να τα «εξιτάρουν» περισσότερο από άλλα για να τα λερώσουν.


Το κόκκινο στην κορυφή των προτιμήσεων
Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη μελέτη της εταιρείας Halfords, η οποία διενεργήθηκε σε 1.140 οχήματα, το αγαπημένο χρώμα των πουλιών για τις ακαθαρσίες τους είναι το κόκκινο (σε ποσοστό 18%), συμπεριλαμβανομένων και των παραλλαγών του, όπως το πορτοκαλί.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μπλε με 14%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το μαύρο με 11%.


Τα χρώματα που «γλιτώνουν» τον καθαρισμό

Αν σκοπεύετε να αγοράσετε νέο όχημα και θέλετε να αποφύγετε τον συχνό καθαρισμό, η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον (μόλις 1%).

Επίσης, τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημί αυτοκίνητα, καθιστώντας τα τις πιο «ασφαλείς» επιλογές από ορνιθολογικής άποψης.


Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κουτσουλιές δεν είναι απλώς ενοχλητικές, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο βερνίκι και το χρώμα του αυτοκινήτου λόγω της οξύτητάς τους.

Επομένως, αν το όχημά σας ανήκει στις «υψηλού κινδύνου» αποχρώσεις, καλό είναι να έχετε έτοιμο το σφουγγάρι για άμεσο καθαρισμό πριν η ζημιά γίνει ανεξίτηλη.

Πηγή: gazzetta.gr

