Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

 12.05.2026 - 08:50
Σοβαρές ανησυχίες για την οδική ασφάλεια προκάλεσε επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν οδηγός ενοικιαζόμενου οχήματος εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, κοντά σε κυκλικό κόμβο.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από το RoadReportCY και σημειώθηκε γύρω στις 18:32, σε ώρα αυξημένης τροχαίας κίνησης. Στο βίντεο φαίνεται λευκό ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο να εισέρχεται λανθασμένα στο οδόστρωμα και να κινείται απέναντι από τη σωστή κατεύθυνση της κυκλοφορίας, απέναντι σε διερχόμενα οχήματα.

Ο οδηγός φαίνεται αρχικά να διστάζει, ωστόσο συνέχισε την πορεία του παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας άλλους οδηγούς να επιβραδύνουν απότομα ή να πραγματοποιήσουν ελιγμούς αποφυγής για να αποτραπεί μετωπική σύγκρουση.

Σε μία περίπτωση, όχημα ακινητοποιήθηκε πλήρως, ενώ άλλα μετακινήθηκαν άμεσα εντός της λωρίδας τους ώστε να αποφευχθεί ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο της πόλης, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να εκφράζουν προβληματισμό για την οδική συμπεριφορά αλλά και για την ανάγκη καλύτερης καθοδήγησης οδηγών ενοικιαζόμενων οχημάτων, ιδιαίτερα επισκεπτών που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι με το κυπριακό οδικό δίκτυο.

Δείτε το βίντεο

