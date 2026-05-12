Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι το σχέδιο επιδότησης νέων και νεαρών ζευγαριών είχε μεγάλη ανταπόκριση, με πέραν των 1000 αιτήσεων και αποφασίστηκε η επέκτασή του ώστε να καλυφθούν επιπλέον δικαιούχοι.

Όπως είπε, προωθείται το σχέδιο «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» για αξιοποίηση κενών κατοικιών μέσω κρατικών χορηγιών.

Ερωτηθείς για τις αλλαγές στην διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης και διαφάνειας, χωρίς να ισχύει η διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου.

