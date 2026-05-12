Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΨάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

 12.05.2026 - 09:27
Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

Η Κύπρος εφαρμόζει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αποσυμπίεση των τιμών, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Λευκωσία φιλοξενεί την άτυπη συνάντηση Υπουργών ΕΕ για τη στέγαση - Στην ατζέντα μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και προσιτή κατοικία

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι το σχέδιο επιδότησης νέων και νεαρών ζευγαριών είχε μεγάλη ανταπόκριση, με πέραν των 1000 αιτήσεων και αποφασίστηκε η επέκτασή του ώστε να καλυφθούν επιπλέον δικαιούχοι.

Όπως είπε, προωθείται το σχέδιο «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» για αξιοποίηση κενών κατοικιών μέσω κρατικών χορηγιών.

Ερωτηθείς για τις αλλαγές στην διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης και διαφάνειας, χωρίς να ισχύει η διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου.

Πηγή: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρνακα - Φαίνεται να υπήρξε σύγχηση με τον νέο δρόμο
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Τραυματισμός σε περιβόλι: Παγιδεύτηκε το πόδι του κάτω από χειροκίνητο ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ξέσπασε φωτιά εντός σκυβαλοφόρου - «Σωτήρια» η κίνηση του οδηγού να τα απορρίψει σε ασφαλή σημείο - Τι ανακάλυψαν στα σκουπίδια
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία - Πέρασαν χειροπέδες σε 39χρονο με όσα εντόπισαν - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

 12.05.2026 - 09:13
Επόμενο άρθρο

Φρικτό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής «ρούφηξε» 34χρονο εργάτη - Δείτε βίντεο

 12.05.2026 - 09:22
Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

  •  12.05.2026 - 06:31
Στο «φουλ οι μηχανές» για τις Βουλευτικές - Τι ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα – Πόσο θα κοστίσουν

Στο «φουλ οι μηχανές» για τις Βουλευτικές - Τι ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα – Πόσο θα κοστίσουν

  •  12.05.2026 - 06:26
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Οι αναποφάσιστοι αλλάζουν τα δεδομένα - Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των κομμάτων

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Οι αναποφάσιστοι αλλάζουν τα δεδομένα - Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των κομμάτων

  •  12.05.2026 - 06:29
Η Λευκωσία φιλοξενεί την άτυπη συνάντηση Υπουργών ΕΕ για τη στέγαση - Στην ατζέντα μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και προσιτή κατοικία

Η Λευκωσία φιλοξενεί την άτυπη συνάντηση Υπουργών ΕΕ για τη στέγαση - Στην ατζέντα μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και προσιτή κατοικία

  •  12.05.2026 - 07:05
ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

  •  12.05.2026 - 09:13
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

  •  12.05.2026 - 08:50
Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

  •  12.05.2026 - 08:10
Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

  •  12.05.2026 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα