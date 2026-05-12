ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραυματισμός σε περιβόλι: Παγιδεύτηκε το πόδι του κάτω από χειροκίνητο ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

 12.05.2026 - 08:24
Τραυματισμός σε περιβόλι: Παγιδεύτηκε το πόδι του κάτω από χειροκίνητο ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 11ης Μαΐου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 12ης Μαΐου 2026, ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις για βοήθεια (13 πυρκαγιές, 11 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις).

Η ώρα 10:55 χθες 11/5, λήφθηκε κλήση για διάσωση ατόμου μετά από τραυματισμό του από χειροκίνητο ελκυστήρα σε περιβόλι, στην περιοχή «Μακρινάρι» της κοινότητας Καπηλειό, στην επαρχία Λεμεσού.

Ανταποκρίθηκαν ομάδες και οχήματα διάσωσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αγ. Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου και Υπαίθρου Μονιάτη.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απελευθέρωσαν το παγιδευμένο πόδι του τραυματία μετά από αφαίρεση των προπελών (τσαπών) του χειροκίνητου ελκυστήρα και ο τραυματίας παραδόθηκε στα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, για περίθαλψη.

