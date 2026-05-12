Πώς να προστατέψετε τον εγκέφαλό σας από το ChatGPT
Πώς να προστατέψετε τον εγκέφαλό σας από το ChatGPT

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Από τις απαντήσεις της Google, και chatbot όπως το ChatGPT και το Gemini, μέχρι τις εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα, η νέα τεχνολογία υπόσχεται να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η ευκολία ίσως έχει και ένα τίμημα… τη σταδιακή αποδυνάμωση βασικών γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Οι ανησυχίες δεν είναι καινούριες. Στο παρελθόν, η υπερβολική χρήση του GPS συνδέθηκε με μείωση της ικανότητας προσανατολισμού, ενώ οι μηχανές αναζήτησης άλλαξαν τον τρόπο που θυμόμαστε πληροφορίες. Πλέον, η συζήτηση μεταφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο την παροχή πληροφοριών, αλλά συμμετέχει ενεργά στη σκέψη, στη συγγραφή, στη δημιουργία ιδεών και στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που επικαλείται το BBC, η υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι όταν ο άνθρωπος αναθέτει όλο και περισσότερες νοητικές διεργασίες σε ένα σύστημα AI, μειώνεται η «γνωστική τριβή», η πνευματική προσπάθεια δηλαδή που απαιτείται για να κατανοήσουμε, να επεξεργαστούμε και να παράγουμε μια ιδέα.

Ο καθηγητής νευροεπιστήμης Adam Green από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν τονίζει:

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι, αν δεν ασκείς αρκετά τη σκέψη, τότε η ικανότητά σου να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο θα ατροφήσει».

Όπως αναφέρει, όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει για εμάς τη δύσκολη πνευματική δουλειά, χάνεται η διαδικασία μέσα από την οποία αναπτύσσονται οι γνωστικές μας δεξιότητες. Οι λανθασμένες προσπάθειες, η αναζήτηση λύσεων και η προσωπική επεξεργασία μιας ιδέας είναι στοιχεία απαραίτητα για την ανθρώπινη σκέψη.

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι πολλοί χρήστες τείνουν να εμπιστεύονται τις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης ακόμη και όταν αυτές είναι λανθασμένες. Το φαινόμενο αυτό, που ερευνητές αποκαλούν «γνωστική παράδοση», γίνεται πιο έντονο όταν ο χρήστης δεν έχει επαρκείς γνώσεις πάνω σε ένα θέμα ώστε να αξιολογήσει την αξιοπιστία της απάντησης που λαμβάνει.

Πηγή: insider.gr

Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Τραυματισμός σε περιβόλι: Παγιδεύτηκε το πόδι του κάτω από χειροκίνητο ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

