Πώς να προστατέψετε τον εγκέφαλό σας από το ChatGPT

Οι ανησυχίες δεν είναι καινούριες. Στο παρελθόν, η υπερβολική χρήση του GPS συνδέθηκε με μείωση της ικανότητας προσανατολισμού, ενώ οι μηχανές αναζήτησης άλλαξαν τον τρόπο που θυμόμαστε πληροφορίες. Πλέον, η συζήτηση μεταφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο την παροχή πληροφοριών, αλλά συμμετέχει ενεργά στη σκέψη, στη συγγραφή, στη δημιουργία ιδεών και στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που επικαλείται το BBC, η υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι όταν ο άνθρωπος αναθέτει όλο και περισσότερες νοητικές διεργασίες σε ένα σύστημα AI, μειώνεται η «γνωστική τριβή», η πνευματική προσπάθεια δηλαδή που απαιτείται για να κατανοήσουμε, να επεξεργαστούμε και να παράγουμε μια ιδέα.

Ο καθηγητής νευροεπιστήμης Adam Green από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν τονίζει:

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι, αν δεν ασκείς αρκετά τη σκέψη, τότε η ικανότητά σου να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο θα ατροφήσει».

Όπως αναφέρει, όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει για εμάς τη δύσκολη πνευματική δουλειά, χάνεται η διαδικασία μέσα από την οποία αναπτύσσονται οι γνωστικές μας δεξιότητες. Οι λανθασμένες προσπάθειες, η αναζήτηση λύσεων και η προσωπική επεξεργασία μιας ιδέας είναι στοιχεία απαραίτητα για την ανθρώπινη σκέψη.

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι πολλοί χρήστες τείνουν να εμπιστεύονται τις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης ακόμη και όταν αυτές είναι λανθασμένες. Το φαινόμενο αυτό, που ερευνητές αποκαλούν «γνωστική παράδοση», γίνεται πιο έντονο όταν ο χρήστης δεν έχει επαρκείς γνώσεις πάνω σε ένα θέμα ώστε να αξιολογήσει την αξιοπιστία της απάντησης που λαμβάνει.

