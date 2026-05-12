ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως γύρω από την απόφαση του Εφετείου να ακυρώσει την καταδίκη του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα και να διατάξει επανεκδίκαση της υπόθεσης ναρκωτικών για την οποία είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση.

Ο δικηγόρος του, Χρίστος Πουτζιουρής, μιλώντας στον alpha στην εκπομπή «alpha καλημέρα», εξήγησε πως το Εφετείο συμφώνησε με τη θέση της υπεράσπισης περί κακοδικίας, η οποία αφορούσε την αλλαγή σύνθεσης του Κακουργιοδικείου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, «την περίοδο εκείνη λειτουργούσαν παράλληλα δύο Κακουργιοδικεία λόγω αυξημένου όγκου υποθέσεων. Η υπόθεση του Ζαβράντωνα εκδικαζόταν αρχικά ενώπιον συγκεκριμένης σύνθεσης Κακουργιοδικείου, όπου είχε παρουσιαστεί περίπου 10 με 12 φορές με προηγούμενο συνήγορό του»

Μάλιστα, πριν ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες, είχε εκδικαστεί και ενδιάμεση αίτηση της υπεράσπισης για μη δίκαιη δίκη, με αναφορά στον τρόπο σύλληψης και παράδοσής του από τις κατοχικές αρχές στις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τον κύριο Πουτζιουρή, «σε μεταγενέστερο στάδιο και ενώ ο κατηγορούμενος δεν εκπροσωπείτο από δικηγόρο, η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου, η οποία συνέχισε την εκδίκαση χωρίς να καταγραφεί στα πρακτικά οποιαδήποτε απόφαση μεταφοράς ή νέα διαδικασία»

«Αυτό θεωρείται κακοδικία. Κανένας δεν μπορεί να στερείται του φυσικού του δικαστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς πώς έγινε η μεταφορά της υπόθεσης σε άλλο Κακουργιοδικείο, ο κύριος Πουτζιουρής απάντησε πως «αυτό είναι μυστήριο», προσθέτοντας ότι «δεν ξέρει κανένας πώς βρέθηκε από το ένα κακουργιοδικείο στο άλλο»

Το Εφετείο έχει διατάξει όπως ο Ζαβράντωνας παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον νέου Κακουργιοδικείου που θα αναλάβει την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, ο συνήγορός του ανέφερε πως θα ζητηθεί η αποφυλάκισή του μέχρι την έναρξη της νέας διαδικασίας, σημειώνοντας ότι οι άλλοι δύο καταδικασθέντες στην ίδια υπόθεση, οι οποίοι είχαν παραδεχθεί ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά τους, έχουν ήδη αποφυλακιστεί αφού εξέτισαν περίπου τέσσερα χρόνια από ποινές φυλάκισης 16 ετών.

Όπως ανέφερε ο κύριος Πουτζιουρής, ο Γιώργος Χριστοδούλου έχει ήδη παραμείνει στη φυλακή σχεδόν έξι χρόνια.

