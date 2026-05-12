Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

 12.05.2026 - 09:13
ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

Ο δικηγόρος του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα εξηγεί γιατί το Εφετείο έκρινε ότι υπήρξε κακοδικία και διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης ναρκωτικών.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως γύρω από την απόφαση του Εφετείου να ακυρώσει την καταδίκη του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα και να διατάξει επανεκδίκαση της υπόθεσης ναρκωτικών για την οποία είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση.

Ο δικηγόρος του, Χρίστος Πουτζιουρής, μιλώντας στον alpha στην εκπομπή «alpha καλημέρα», εξήγησε πως το Εφετείο συμφώνησε με τη θέση της υπεράσπισης περί κακοδικίας, η οποία αφορούσε την αλλαγή σύνθεσης του Κακουργιοδικείου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, «την περίοδο εκείνη λειτουργούσαν παράλληλα δύο Κακουργιοδικεία λόγω αυξημένου όγκου υποθέσεων. Η υπόθεση του Ζαβράντωνα εκδικαζόταν αρχικά ενώπιον συγκεκριμένης σύνθεσης Κακουργιοδικείου, όπου είχε παρουσιαστεί περίπου 10 με 12 φορές με προηγούμενο συνήγορό του»

Μάλιστα, πριν ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες, είχε εκδικαστεί και ενδιάμεση αίτηση της υπεράσπισης για μη δίκαιη δίκη, με αναφορά στον τρόπο σύλληψης και παράδοσής του από τις κατοχικές αρχές στις κυπριακές Αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Σύμφωνα με τον κύριο Πουτζιουρή, «σε μεταγενέστερο στάδιο και ενώ ο κατηγορούμενος δεν εκπροσωπείτο από δικηγόρο, η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου, η οποία συνέχισε την εκδίκαση χωρίς να καταγραφεί στα πρακτικά οποιαδήποτε απόφαση μεταφοράς ή νέα διαδικασία»

«Αυτό θεωρείται κακοδικία. Κανένας δεν μπορεί να στερείται του φυσικού του δικαστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς πώς έγινε η μεταφορά της υπόθεσης σε άλλο Κακουργιοδικείο, ο κύριος Πουτζιουρής απάντησε πως «αυτό είναι μυστήριο», προσθέτοντας ότι «δεν ξέρει κανένας πώς βρέθηκε από το ένα κακουργιοδικείο στο άλλο»

Το Εφετείο έχει διατάξει όπως ο Ζαβράντωνας παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον νέου Κακουργιοδικείου που θα αναλάβει την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, ο συνήγορός του ανέφερε πως θα ζητηθεί η αποφυλάκισή του μέχρι την έναρξη της νέας διαδικασίας, σημειώνοντας ότι οι άλλοι δύο καταδικασθέντες στην ίδια υπόθεση, οι οποίοι είχαν παραδεχθεί ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά τους, έχουν ήδη αποφυλακιστεί αφού εξέτισαν περίπου τέσσερα χρόνια από ποινές φυλάκισης 16 ετών.

Όπως ανέφερε ο κύριος Πουτζιουρής, ο Γιώργος Χριστοδούλου έχει ήδη παραμείνει στη φυλακή σχεδόν έξι χρόνια.

Δείτε το απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρνακα - Φαίνεται να υπήρξε σύγχηση με τον νέο δρόμο
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Τραυματισμός σε περιβόλι: Παγιδεύτηκε το πόδι του κάτω από χειροκίνητο ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ξέσπασε φωτιά εντός σκυβαλοφόρου - «Σωτήρια» η κίνηση του οδηγού να τα απορρίψει σε ασφαλή σημείο - Τι ανακάλυψαν στα σκουπίδια
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία - Πέρασαν χειροπέδες σε 39χρονο με όσα εντόπισαν - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες

 12.05.2026 - 09:10
Επόμενο άρθρο

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

 12.05.2026 - 09:27
Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

  •  12.05.2026 - 06:31
Στο «φουλ οι μηχανές» για τις Βουλευτικές - Τι ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα – Πόσο θα κοστίσουν

Στο «φουλ οι μηχανές» για τις Βουλευτικές - Τι ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα – Πόσο θα κοστίσουν

  •  12.05.2026 - 06:26
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Οι αναποφάσιστοι αλλάζουν τα δεδομένα - Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των κομμάτων

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Οι αναποφάσιστοι αλλάζουν τα δεδομένα - Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των κομμάτων

  •  12.05.2026 - 06:29
Η Λευκωσία φιλοξενεί την άτυπη συνάντηση Υπουργών ΕΕ για τη στέγαση - Στην ατζέντα μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και προσιτή κατοικία

Η Λευκωσία φιλοξενεί την άτυπη συνάντηση Υπουργών ΕΕ για τη στέγαση - Στην ατζέντα μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και προσιτή κατοικία

  •  12.05.2026 - 07:05
ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ακυρώθηκε η καταδίκη του Ζαβράντωνα – Οι εξηγήσεις του δικηγόρου του

  •  12.05.2026 - 09:13
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

  •  12.05.2026 - 08:50
Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

  •  12.05.2026 - 08:10
Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται

  •  12.05.2026 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα