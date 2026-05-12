ΑρχικήΚοινωνία
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου

 12.05.2026 - 09:06
Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, η επένδυση στο χωριό Τρόζενα, και οι τιμές των καυσίμων είναι τα θέματα που προβάλλουν ανάμεσα σε άλλα οι εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδά τους, την Τρίτη. Προβάλλουν, επίσης, την απόφαση του εφετείου για τη δίκη Ζαβράντωνα, το χθεσινό μπλόκο κτηνοτρόφων στο Παλιομέτοχο, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, και τις εξελίξεις  στην υπόθεση «Σάντη».

Η «Αλήθεια» φιλοξενεί στο κύριο θέμα της άρθρο του εκδότη της, Φρίξου Κουλέρμου, για τις βουλευτικές εκλογές με τίτλο «Η ώρα ευθύνης για τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη». Σε άλλο θέμα γράφει ότι έπεσε η ποινή του Ζαβράντωνα, και αναφέρεται σε πρωτοφανή απόφαση για τα δικαστικά δεδομένα. Αλλού, γράφει ότι είναι "εκτός πραγματικότητας" ο Υπουργός Ενέργειας σε σχέση με τις τιμές καυσίμων, αφού θεωρεί πως "δεν είναι σε άσχημο επίπεδο".

«Ξεκίνησε έργα χωρίς να πάρει τις άδειες», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της θέμα η εφημερίδα «Πολίτης», αναφέροντας ότι ο επενδυτής στο χωριό Τρόζενα ενεργεί ως «κράτος εν κράτει». Αλλού, γράφει ότι η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €121 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές επαγγελματικές δραστηριότητες αξιωματούχων, με τη σύσταση ανεξάρτητης τριμελούς επιτροπής.

«Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Πυρετός στα ύψη σε όλα τα κόμματα», γράφει ότι το τελευταίο 12ήμερο ανεβαίνουν οι τόνοι για πόλωση του πολιτικού σκηνικού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το Master Plan της ΕΚΟ Cyprus για την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων εισέρχεται στην τελική ευθεία των αδειοδοτήσεων και περιλαμβάνει οικιστικές, εμπορικές και τουριστικές υποδομές. Ξανά από την αρχή η δίκη Ζαβράντωνα, γράφει σε άλλο θέμα.  

Η «Χαραυγή», η οποία τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Εγκληματική αδιαφορία για την Ενέργεια», γράφει ότι  ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος "παραπληροφορεί" και ο Υπουργός Ενέργειας "πελαγοδρομεί" όσον αφορά τον τομέα της Ενέργειας. Αλλού αναφέρεται σε δηλώσεις εκ μέρους ΑΚΕΛ για στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων και της παραγωγής, οι οποίες, πιέζονται από το υψηλό κόστος ενέργειας, όπως αναφέρει. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα IMAGINE, είναι στο μικροσκόπιο του ΟΗΕ, και πως ειδικοί καταγγέλλουν πολιτικές παρεμβάσεις.

Η αγγλόγλωσση Cyprus Mail, υπό τον τίτλο, «Οι τιμές καυσίμων στην Κύπρο ‘δεν είναι σε άσχημο επίπεδο’», αναφέρεται στο κύριο θέμα της σε δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας για το θέμα αυτό. Σε άλλο θέμα γράφει για δηλώσεις της Υπουργού Γεωργίας ότι δύο εκατομμύρια αεριστές βρύσης θα διατεθούν στα νοικοκυριά για την καταπολέμηση της λειψυδρίας. Αλλού γράφει για νέες αμφιβολίες για το σχέδιο προσιτής στέγασης στη Λεμεσό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

