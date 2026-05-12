Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

Κριός – Εσπρέσο

Όπως ακριβώς ένας Κριός, ο εσπρέσο είναι ισχυρός, άμεσος, και δίνει μια γρήγορη ενεργειακή ώθηση. Συμβολίζει το πνεύμα της πρωτοβουλίας και της γρήγορης σκέψης και δράσης του Κριού.

Ταύρος – Καφές βιενουά

Ο Ταύρος είναι πολύ γνωστός για την αγάπη του προς την απόλαυση και την άνεση, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε έναν πλούσιο καφέ με σαντιγί όπως είναι ο βιενουά. Η γεμάτη γεύση και η απαλότητα της κρέμας συμπληρώνουν την επιθυμία του Ταύρου να απολαμβάνει κάθε γουλιά.

Δίδυμοι – Φραπέ

Ευέλικτος και κοινωνικός, ο φραπές αντιστοιχεί στη διπλή φύση των Διδύμων. Είναι ιδανικός για κοινωνικές συναντήσεις και συζητήσεις, ακριβώς όπως οι Δίδυμοι απολαμβάνουν την ποικιλία και την επικοινωνία.

Καρκίνος – Ελληνικός/Κυπριακός

Ο Καρκίνος, γνωστός για την θερμότητα και τη φροντίδα του, συνδέεται με έναν παραδοσιακό ελληνικό/κυπριακό καφέ. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο ζώδιο είναι πατριωτάκι, καθώς και της άποψης «παπούτσια από τον τόπο σου».

Λέων – Black Ivory Coffee

Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου, πού αλλού θα αντιστοιχούσε; Μην του μιλήσετε, βέβαια, για τον τρόπο παραγωγής του. Ο μεγαλοπρεπέστατος Λέων αντικατοπτρίζεται από τον Black Ivory καφέ, γιατί γνωρίζει την αξία του και είναι σίγουρα υψηλή!

Παρθένος – Καφές φίλτρου

Οργανωτικός και αποτελεσματικός, ο Παρθένος συνδέεται άμεσα με τον καφέ φίλτρου, φιλτράροντας... τα πάντα! Απλός, αλλά αποτελεσματικός, ο συγκεκριμένος τύπος καφέ είναι ιδανικός για την αναζήτηση της τελειότητας του Παρθένου.

Ζυγός – Μόκα

Ο Ζυγός, γνωστός για την αγάπη του προς την ισορροπία και την αρμονία, αντικατοπτρίζεται σε μία μόκα. Η τέλεια ισορροπία μεταξύ εσπρέσο, κακάο και αφρού που πάντα προσφέρουν μία γλυκιά γεύση, συμβολίζει την αρμονία που αναζητά ο Ζυγός.

Σκορπιός - Ριστρέτο

Ο μυστηριώδης Σκορπιός συνδέεται με έναν ριστρέτο, τον πιο συμπυκνωμένο και έντονο εσπρέσο στην αγορά. Η δυναμική και η ένταση της συγκεκριμένης πικοιλίας αντανακλούν την παθιασμένη και Πλουτώνια φύση του Σκορπιού, η οποία δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

Τοξότης – Καφές cortado

Ο Τοξότης, αιώνιος ταξιδιώτης και αναζητητής της γνώσης, θα μπορούσε να είναι αυτός διαφορετικός καφές με το εξωτικό όνομα που παρασκευάζεται με ελαφρά βρασμένο στον ατμό γάλα, χωρίς αφρόγαλα.

Αιγόκερως - Διπλός εσπρέσο

Σοβαρός και αποφασιστικός, ο Αιγόκερως συνδέεται άμεσα με έναν διπλό εσπρέσο που δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον κάθε εργασιομανή. Η δύναμη και η ενέργεια του διπλού εσπρέσο αντανακλούν την αφοσίωση και την εργατικότητα του Αιγόκερω.

Υδροχόος - Ελληνικός με κάρδαμο

Ανεξάρτητος και καινοτόμος, ο Υδροχόος δεν θα έπινε έναν απλό καφέ. Ένας ελληνικός ή αραβικός καφές αρωματισμένος με σπόρους κάρδαμου είναι κάτι εξίσου μοναδικό και ιδιαίτερο όπως η προσωπικότητα του Υδροχόου.

Ιχθύς – Affogato

Όχι και τόσο γνωστός, αλλά σίγουρα πεντανόστιμος, ζεστός καφές με χυμένο παγωμένο παγωτό βανίλιας από πάνω να αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη και μοναδική προσωπικότητα του Ιχθύ.

Πηγή: womenonly.skai.gr