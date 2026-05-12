Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

Κριός – Εσπρέσο
Όπως ακριβώς ένας Κριός, ο εσπρέσο είναι ισχυρός, άμεσος, και δίνει μια γρήγορη ενεργειακή ώθηση. Συμβολίζει το πνεύμα της πρωτοβουλίας και της γρήγορης σκέψης και δράσης του Κριού.
Ταύρος – Καφές βιενουά
Ο Ταύρος είναι πολύ γνωστός για την αγάπη του προς την απόλαυση και την άνεση, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε έναν πλούσιο καφέ με σαντιγί όπως είναι ο βιενουά. Η γεμάτη γεύση και η απαλότητα της κρέμας συμπληρώνουν την επιθυμία του Ταύρου να απολαμβάνει κάθε γουλιά.
Δίδυμοι – Φραπέ
Ευέλικτος και κοινωνικός, ο φραπές αντιστοιχεί στη διπλή φύση των Διδύμων. Είναι ιδανικός για κοινωνικές συναντήσεις και συζητήσεις, ακριβώς όπως οι Δίδυμοι απολαμβάνουν την ποικιλία και την επικοινωνία.
Καρκίνος – Ελληνικός/Κυπριακός
Ο Καρκίνος, γνωστός για την θερμότητα και τη φροντίδα του, συνδέεται με έναν παραδοσιακό ελληνικό/κυπριακό καφέ. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο ζώδιο είναι πατριωτάκι, καθώς και της άποψης «παπούτσια από τον τόπο σου».
Λέων – Black Ivory Coffee
Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου, πού αλλού θα αντιστοιχούσε; Μην του μιλήσετε, βέβαια, για τον τρόπο παραγωγής του. Ο μεγαλοπρεπέστατος Λέων αντικατοπτρίζεται από τον Black Ivory καφέ, γιατί γνωρίζει την αξία του και είναι σίγουρα υψηλή!
Παρθένος – Καφές φίλτρου
Οργανωτικός και αποτελεσματικός, ο Παρθένος συνδέεται άμεσα με τον καφέ φίλτρου, φιλτράροντας... τα πάντα! Απλός, αλλά αποτελεσματικός, ο συγκεκριμένος τύπος καφέ είναι ιδανικός για την αναζήτηση της τελειότητας του Παρθένου.
Ζυγός – Μόκα
Ο Ζυγός, γνωστός για την αγάπη του προς την ισορροπία και την αρμονία, αντικατοπτρίζεται σε μία μόκα. Η τέλεια ισορροπία μεταξύ εσπρέσο, κακάο και αφρού που πάντα προσφέρουν μία γλυκιά γεύση, συμβολίζει την αρμονία που αναζητά ο Ζυγός.
Σκορπιός - Ριστρέτο
Ο μυστηριώδης Σκορπιός συνδέεται με έναν ριστρέτο, τον πιο συμπυκνωμένο και έντονο εσπρέσο στην αγορά. Η δυναμική και η ένταση της συγκεκριμένης πικοιλίας αντανακλούν την παθιασμένη και Πλουτώνια φύση του Σκορπιού, η οποία δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.
Τοξότης – Καφές cortado
Ο Τοξότης, αιώνιος ταξιδιώτης και αναζητητής της γνώσης, θα μπορούσε να είναι αυτός διαφορετικός καφές με το εξωτικό όνομα που παρασκευάζεται με ελαφρά βρασμένο στον ατμό γάλα, χωρίς αφρόγαλα.
Αιγόκερως - Διπλός εσπρέσο
Σοβαρός και αποφασιστικός, ο Αιγόκερως συνδέεται άμεσα με έναν διπλό εσπρέσο που δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον κάθε εργασιομανή. Η δύναμη και η ενέργεια του διπλού εσπρέσο αντανακλούν την αφοσίωση και την εργατικότητα του Αιγόκερω.
Υδροχόος - Ελληνικός με κάρδαμο
Ανεξάρτητος και καινοτόμος, ο Υδροχόος δεν θα έπινε έναν απλό καφέ. Ένας ελληνικός ή αραβικός καφές αρωματισμένος με σπόρους κάρδαμου είναι κάτι εξίσου μοναδικό και ιδιαίτερο όπως η προσωπικότητα του Υδροχόου.
Ιχθύς – Affogato
Όχι και τόσο γνωστός, αλλά σίγουρα πεντανόστιμος, ζεστός καφές με χυμένο παγωμένο παγωτό βανίλιας από πάνω να αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη και μοναδική προσωπικότητα του Ιχθύ.
Πηγή: womenonly.skai.gr