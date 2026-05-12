Ηράκλειο: Συγκλονιστική μαρτυρία για την 28χρονη που παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της

Ο αυτόπτης μάρτυρας, ακολουθούσε σε μικρή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος κατηγορούμενος, με τη γυναίκα του και τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας μέσα σε αυτό. Μόλις αντιλήφθηκε την αναστάτωση και τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε να βοηθήσει. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι, με τον άνδρα (διασώστης εκτός υπηρεσίας) να σπεύδει και αυτός σε βοήθεια.

«Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση».

Η πρώτη κίνηση που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας -σύμφωνα με τα όσα περιγράφει- ήταν να καλέσει τις αρχές, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

«Τηλεφώνησα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο…».

Κρήτη: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στο cretalive.gr, η νεαρή μητέρα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν κρίνεται ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. “Θα παραμείνει μερικές ημέρες για παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά” ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι η γυναίκα είχε μια “περιτραυματική αμνησία“, δεν θυμόταν δηλαδή τι ακριβώς συνέβη.

Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την παράσυρσή της 28χρονης

Οι Αρχές προσπαθούν κομμάτι-κομμάτι να συνθέσουν το παζλ του μυστηριώδους βαρύτατου τραυματισμού της 28χρονης μητέρας. «Κλειδί» αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεση της, εφόσον βελτιωθεί κάπως η κατάσταση της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει, ενώ δεν αποκλείεται να «επιστρατευτεί» και παιδοψυχολόγος για να εξετάσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή.

Προς το παρόν το μόνο δεδομένο είναι ότι ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο οδόστρωμα.

Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Πηγή: news247.gr