«Μέσα μου έχω ένα θυμό, ένα ανεξήγητο κενό» τραγούδησε η Πάολα - Πώς μπορούμε να «πετάξουμε» τον θυμό από πάνω μας;

 12.05.2026 - 07:55
Ο θυμός είναι ένα από τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και εμφανίζεται συχνά σε καθημερινές καταστάσεις: σε μια παρεξήγηση, σε μια κριτική που μας πληγώνει ή σε μια σύγκρουση απόψεων.

Παρότι είναι φυσικός και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως ακόμη και χρήσιμος, όταν δεν ελέγχεται μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές αντιδράσεις και να επιβαρύνει σχέσεις, ακόμη και μέσα στην οικογένεια ή στον επαγγελματικό χώρο. Γι’ αυτό, το ζητούμενο δεν είναι να τον καταπιέζουμε, αλλά να μάθουμε πώς να τον διαχειριζόμαστε.

Ο θυμός και η παγίδα της ανακύκλωσης σκέψεων

Ένα από τα βασικά στοιχεία που ενισχύουν τον θυμό είναι η συνεχής επανάληψη του ίδιου αρνητικού γεγονότος στο μυαλό μας. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «αναβίωση», μας κάνει να ξαναζούμε την εμπειρία σαν να συμβαίνει ξανά. Έτσι, το συναίσθημα δεν ξεθυμαίνει, αλλά παραμένει ενεργό ή και ενισχύεται. Όσο περισσότερο μένουμε σε αυτές τις σκέψεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αντιδράσουμε ψύχραιμα.

Μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική

Μια πρόσφατη ιαπωνική έρευνα δημοσιευμένη στο Nature έδειξε ότι υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να μειωθεί η ένταση του θυμού. Οι ερευνητές ζήτησαν από συμμετέχοντες να γράψουν τα συναισθήματά τους μετά από ένα ενοχλητικό σχόλιο που είχαν λάβει. Στη συνέχεια, η μισή ομάδα πέταξε το χαρτί, ενώ η άλλη μισή το κράτησε.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι πέταξαν το χαρτί ένιωσαν τον θυμό τους να μειώνεται σημαντικά, επιστρέφοντας σχεδόν στα αρχικά επίπεδα ηρεμίας. Αντίθετα, όσοι το κράτησαν συνέχισαν να αισθάνονται αυξημένη συναισθηματική ένταση.

Πώς μειώνεται ο θυμός με αυτή τη μέθοδο;

Η εξήγηση φαίνεται να βρίσκεται στον τρόπο που ο εγκέφαλος συνδέει τα συναισθήματα με φυσικά αντικείμενα. Όταν «εξωτερικεύουμε» τον θυμό μας σε ένα χαρτί και στη συνέχεια το απομακρύνουμε, δημιουργούμε μια συμβολική πράξη αποδέσμευσης. Το γεγονός παύει να είναι ενεργό μέσα μας και αποκτά τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η τάση για συνεχή αναπαραγωγή της αρνητικής εμπειρίας.

Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα

Αν και η μέθοδος είναι απλή, μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές καταστάσεις: σε μια έντονη μέρα στη δουλειά, μετά από έναν καβγά ή ακόμη και σε προσωπικές απογοητεύσεις. Το να γράψει κανείς τι νιώθει και να το απομακρύνει μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα είδος «συναισθηματικής αποφόρτισης».

Θυμός και αυτορρύθμιση

Ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσουμε τον θυμό, αλλά να τον αναγνωρίσουμε και να τον αποσυμπιέσουμε πριν μας οδηγήσει σε αντιδράσεις που μπορεί να μετανιώσουμε. Μικρές πρακτικές όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν στη σταδιακή ανάπτυξη καλύτερου συναισθηματικού ελέγχου, πιο ήρεμων σχέσεων και μεγαλύτερης εσωτερικής ισορροπίας.

Πηγή: Vita.gr

 

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

