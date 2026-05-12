Υπόθεση Ζαβράντωνα: Ιδού η απόφαση του δικαστηρίου

Με ομόφωνη απόφαση των Δικαστών Δ. Κιτσιού, Μ.Γ. Πική και Μ. Δρουσιώτη, το Εφετείο έκρινε ότι η πρωτόδικη διαδικασία ήταν «άκυρη», καθώς η υπόθεση εκδικάστηκε από διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου από εκείνη που είχε χειριστεί ουσιαστικό προδικαστικό ζήτημα στην αρχική φάση της δίκης, παραβιάζοντας την αρχή του «φυσικού δικαστή».

Η υπόθεση αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 και για τα οποία ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί σε ποινή 22 ετών από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αθωώσει τον κατηγορούμενο για άλλες κατηγορίες που αφορούσαν συνομωσία και προμήθεια ναρκωτικών.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε προδικαστικό αίτημα της υπεράσπισης για διακοπή της διαδικασίας λόγω κατάχρησης εξουσίας, με ισχυρισμούς ότι ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί υπό αμφισβητούμενες συνθήκες και είχε μεταφερθεί στις αρχές της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Η αρχική σύνθεση του Κακουργιοδικείου είχε απορρίψει το αίτημα, κρίνοντας ότι το ζήτημα μπορούσε να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο της κύριας δίκης.

Ωστόσο, πριν την έναρξη της ακρόασης, η σύνθεση του Δικαστηρίου άλλαξε πλήρως και η υπόθεση συνεχίστηκε από νέα σύνθεση, η οποία και επέβαλε την καταδίκη.

Το Εφετείο έκρινε ότι η αρχική σύνθεση είχε ήδη «θέσει τη σφραγίδα της» στην υπόθεση με την ενδιάμεση απόφασή της, επηρεάζοντας την περαιτέρω πορεία της δίκης, με αποτέλεσμα η αλλαγή σύνθεσης να καθιστά τη διαδικασία μη έγκυρη και να συνιστά μορφή κακοδικίας (mistrial).

Στην απόφαση γίνεται αναφορά στη σχετική νομολογία, σύμφωνα με την οποία όταν ένα Κακουργιοδικείο επιλαμβάνεται ουσιώδους δικονομικού ζητήματος, η ίδια σύνθεση πρέπει να συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.

Με βάση τα πιο πάνω, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη και την ποινή και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από Κακουργιοδικείο Λευκωσίας υπό νέα σύνθεση.

Παρά την ακύρωση της καταδίκης, ο κατηγορούμενος δεν αφήνεται ελεύθερος.

Το Εφετείο διέταξε νέα δίκη από την αρχή ενώπιον νέας σύνθεσης Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ενώ ο εφεσείων θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ