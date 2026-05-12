Χρίστος Χρίστου: «Στόχος του ΕΛΑΜ η τρίτη θέση» - Θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής

Χαρακτήρισε επίσης ως κορυφαία ζητήματα για το κόμμα το μεταναστευτικό και το Κυπριακό, σημειώνοντας ως προς το τελευταίο ότι ουσιαστική πρόοδος με τη σημερινή στάση και θέση της Τουρκίας δεν μπορεί να υπάρξει, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ανάπτυξη των συνεργασιών και των συμμαχιών της.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη έλευσης του φυσικού αερίου για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας με την ανάπτυξη νέων κλάδων, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Απολογισμός κοινοβουλευτικής δράσης ΕΛΑΜ

Κληθείς να προβεί σε έναν σύντομο απολογισμό της τελευταίας πενταετίας, ο κ. Χρίστου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως το ΕΛΑΜ κατάφερε με μόλις τρεις βουλευτές να περάσει τέσσερις προτάσεις νόμου που αφορούσαν στη διαχείριση του μεταναστευτικού και την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ την ίδια στιγμή συμμετείχε και σε όλες τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

«Σε αρκετές περιπτώσεις οι τρεις βουλευτές φάνηκαν να γέρνουν την πλάστιγγα. Αυτό είναι και το μήνυμα για τη νέα Βουλή, ότι όταν νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου κρίνονται και αποφασίζονται στη ψήφο ενός και μόνο βουλευτή, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια δυνατή, ισχυρή, πολυμελή κοινοβουλευτική ομάδα», σημείωσε στη συνέχεια.

«Θεωρούμε ότι αν ο κόσμος μάς δείξει την εμπιστοσύνη του και μπορέσουμε να έχουμε μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα, τότε θα καταστεί δυνατόν να περνούμε πολύ περισσότερες προστάσεις νόμου με τον δικό μας αριθμό, αλλά και δημιουργώντας πλειοψηφίες εντός της Βουλής. Θα μπορέσουμε φυσικά να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στην εκτελεστική εξουσία, διότι ένα κόμμα εντός κοινοβουλίου δεν είναι απλά οι αριθμοί των εδρών που κατέχει, αλλά και η πολιτική δύναμη, την οποία καλείται να διαχειριστεί και να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές και βουλεύτριες στο νέο κοινοβούλιο», προσέθεσε σχετικά.

Προτεραιότητες ΕΛΑΜ για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες του κόμματος για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ο κ. Χρίστου είπε ότι το Κυπριακό και το μεταναστευτικό είναι δύο ζητήματα τα οποία το ΕΛΑΜ θεωρεί ότι είναι κορυφαία.

«Και οι δύο αυτές απειλές είναι υπαρξιακές απειλές για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό ελληνισμό. Η διαχείριση του μεταναστευτικού βελτιώθηκε μετά από τις προσπάθειες της κυβέρνησης, τις οποίες και εμείς χαιρετίσαμε από την πλευρά μας και στηρίξαμε κοινοβουλευτικά όποτε χρειάστηκε με τις προτάσεις νόμου του ΕΛΑΜ, οι οποίες καθόρισαν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, αλλά σε καμία περίπτωση το μεταναστευτικό δεν έχει λυθεί», ανέφερε ακολούθως.

«Παραμένουν σημαντικά ζητήματα, όπως η διαχείριση από εδώ και στο εξής των υπηκόων της Συρίας, οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι αρκετές χιλιάδες και αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν ένα καθεστώς προστασίας που κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να σταματήσει να παρέχεται, διότι η απειλή την οποία είχαν για τη ζωή τους αφορούσε το προηγούμενο καθεστώς και όχι το σημερινό. Αυτή τη στιγμή στη Συρία οι μόνοι που κινδυνεύουν είναι οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι Κούρδοι», εξήγησε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε πως το ΕΛΑΜ θέλει να διακόψει πάση θυσία την επιδοματική πολιτική: «Είναι αδιανόητο για εμάς να δαπανούνται δεκάδες εκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία για να παρέχονται ωφελήματα σε ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτή τη χώρα παράνομα, την ίδια στιγμή που αποκόπτονται διάφορα επιδόματα από ευπαθείς ομάδες, συνταξιούχους, μονογονιούς, πολύτεκνους, ανθρώπους με αναπηρίες», σημείωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, το ΕΛΑΜ ως πολιτικό κόμμα έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα του τόπου, εστιάζοντας αυτή τη στιγμή στο θέμα της οικονομίας.

«Ο κόσμος έξω αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ακρίβεια, και εμείς εστιάζουμε στα καύσιμα και στο θέμα της ενέργειας, κυρίως την ενέργεια. Θεωρούμε απαραίτητη την έλευση του φυσικού αερίου ως μια μεσοπρόθεσμη λύση που θα ρίξει, όμως, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος άμεσα, αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις τις οποίες έχουμε λάβει, ενώ είναι και θέμα φορολογίας, να μπορέσουμε να ρίξουμε και εκεί τις τιμές», συνέχισε.

Από εκεί και πέρα το ΕΛΑΜ εστιάζει στο πώς μπορεί να εξελιχθεί η οικονομία της χώρας, πώς μπορούν να προστεθούν νέοι κλάδοι και πώς θα οδηγηθεί και το τραπεζικό σύστημα να υποστηρίξει αυτούς τους νέους κλάδου, δεδομένου πως αυτή τη στιγμή είναι προσανατολισμένο κυρίως στην δανειοδότηση αγοράς γης ή αγοράς κατοικίας, ανέφερε ακολούθως.

«Πρέπει να δώσουμε έμφαση και κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Είμαστε υπέρμαχοι της ανάπτυξης της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, για την οποία έχουμε πλήρη εικόνα, και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό κομμάτι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, στο οποίο θα πρέπει να επενδύσει η κυβέρνηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διασώσουμε τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, τον αγροτικό κόσμο, και βεβαίως τον τουρισμό μας, που αυτή τη στιγμή είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μαζί με τις υπηρεσίες. Θέλουμε όμως ένα μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή βλέπουμε πως υπάρχει προσπάθεια από διάφορα κόμματα να εφαρμόσουν νομοθεσίες, οι οποίες στο τέλος θα οδηγούν σε περαιτέρω φτωχοποίηση κοινωνικών μαζών, με απώτερο στόχο να ελέγχονται πιο εύκολα πολιτικά», σημείωσε επί του θέματος.

Θέσεις ΕΛΑΜ στο Κυπριακό και την εξωτερική πολιτική

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη, χωρίς όμως το κόμμα να θεωρεί ότι θα υπάρξουν οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις, καθώς οι συζητήσεις περιορίζονται σε χαμηλού επιπέδου πολιτικές.

«Ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό, με τη σημερινή στάση και θέση της Τουρκίας, δεν βλέπουμε να υπάρχει. Πρέπει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία να εστιάσει περισσότερο στην ανάπτυξη των συνεργασιών και των συμμαχιών της, και να προστατεύσει αυτές τις συμμαχίες και συνεργασίες από όσους εσωτερικά επιθυμούν για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους να τις διαλύσουν», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΑΜ συμφωνεί και έχει χαιρετίσει τις συμφωνίες και τις συνεργασίες τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και τις στενότερες σχέσεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, με το κράτος του Ισραήλ, αλλά και αρκετές αραβικές χώρες.

«Είναι περισσότερο από θετικές αυτές οι επαφές και οι εξελίξεις. Έχουμε δει ότι στην πρόσφατη κρίση που αντιμετωπίσαμε μετά την επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις βρετανικές βάσεις λειτούργησαν αυτές οι συμμαχίες και αυτές οι συνεργασίες, και με πρώτη φυσικά την Ελλάδα και την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, κατέστη δυνατόν να παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στους τουρίστες που βρίσκονται στο έδαφός μας. Το ΕΛΑΜ δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατία, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και ζήτημα και ευτυχώς σε αυτή την κρίση ανταποκριθήκαμε με επάρκεια και δεν διαπράξαμε σφάλματα του παρελθόντος», επεσήμανε σχετικά.

Στόχος του ΕΛΑΜ η τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων

Ερωτηθείς για το νέο κοινοβουλευτικό σκηνικό που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, ο κ. Χρίστου είπε ότι αυτή τη στιγμή 19 κόμματα από πάνω από 700 υποψήφιοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.

«Εμείς το πρώτο που σημειώνουμε είναι ότι καλό είναι να ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τις οποίες έχουν στα επιμέρους ζητήματα από σήμερα. Το δεύτερο, μιλούμε για έναν νέο πολιτικό χάρτη στην ουσία, από εκεί και πέρα παραμένουν αρκετά ερωτηματικά από άποψης πολιτικής κατεύθυνσης και με ποιο πρόσημο θα κινούνται», ανέφερε στη συνέχεια.

«Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, πλέον συγκεντρώνοντας μια εμπειρία δέκα ετών εντός του κοινοβουλίου, έχει την απαραίτητη γνώση, την απαραίτητη εμπειρία και την ικανότητα να διαχειρίζεται σοβαρά ζητήματα χωρίς να μας αγγίζει η φθορά των παραδοσιακών κομμάτων που έχουν ταυτιστεί με σκάνδαλα και διαφθορά, αλλά από την άλλη χωρίς να είμαστε και μια επιλογή όπως είναι ένα καινούργιο πείραμα, για να δούμε τι θα βγάλει στη συνέχεια. Έχουμε καθαρές πολιτικές θέσεις, αξιόπιστη γραμμή, πράγματα που γνωρίζουν οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό», σημείωσε ακολούθως.

«Ως βουλευτές καλούμαστε να λειτουργήσουμε με τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Η λαϊκή βούληση είναι σεβαστή σε κάθε περίπτωση και χωρίς δικαιολογίες την επόμενη μέρα πρέπει η νέα Βουλή να ξεκινήσει δουλειά. Άρα από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, εάν συμφωνούμε με οποιουσδήποτε, βρίσκονται στο νέο κοινοβούλιο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς τι θα θεωρήσει επιτυχία το ΕΛΑΜ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Χρίστου είπε ότι εκτός από την τρίτη του θητεία διεκδικεί και την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων, προσθέτοντας πως ανεξαρτήτως ποσοστών το κόμμα θέλει να ενισχύσει τη θέση του στο κοινοβούλιο με μια δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα.

«Ψηφίζοντας ΕΛΑΜ, σίγουρα ισχυροποιείται και η θέση των πολιτών που συμφωνούν μαζί μας, σίγουρα ισχυροποιείται η θέση για αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, σίγουρα ισχυροποιείται η θέση ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί μέσα σε πλαίσια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών αρχών της ΕΕ, χωρίς να καταλήγουμε σε λύση που δεν θα διασφαλίζει τον κυπριακό ελληνισμό και θα εφαρμόζει αντιδημοκρατικές αρχές», προσέθεσε.

Το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής

Ερωτηθείς κατά πόσο το ΕΛΑΜ προτίθεται να διεκδικήσει κάποιο αξίωμα εντός του νέου σώματος, ο κ. Χρίστου είπε ότι η μόνη απόφαση που έχει εξεταστεί εκ μέρους του κόμματος αφορά τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής, το πρόσωπο όμως θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο.

«Εστιάζουμε στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα ακούμε και εμείς πολλά για συνεργασίες, όμως πρέπει να λάβουμε την υπόψη ότι δεν έχουμε ακόμα σοβαρά δεδομένα, τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για οποιεσδήποτε αποφάσεις. Έχω ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε τη σημερινή Πρόεδρο της Βουλής, την κ. Αννίτα Δημητρίου, έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Βουλής, επομένως το ΕΛΑΜ προσανατολίζεται στο να έχει μια δική του επιλογή», επεσήμανε.

Έργο του ΕΛΑΜ στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο κ. Χρίστου αναφέρθηκε επίσης και στο έργο που έχει επιτελέσει το κόμμα στα δύο σχεδόν χρόνια παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Ευρωβουλευτή Γεάδη Γεάδη, ως μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

«Η δική μας εκτίμηση της κατάστασης μέχρι σήμερα είναι ότι έχουμε παραγάγει σοβαρό και σημαντικό έργο όσον αφορά τη διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος, μάλιστα, έγινε πέρυσι για πρώτη φορά αντικατοχική εκδήλωση υπό την ηγεσία της ευρωομάδας στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα που αφορούν τον νέο πλαίσιο μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην τελευταία έκθεση προόδου για την Τουρκία, καταθέσαμε γύρω στις 160 τροπολογίες, εκ των οποίων περίπου 70 ενσωματώθηκαν στο κείμενο», ανέφερε ακολούθως.

«Θεωρώ ότι αυτά τα δυο ζητήματα, δηλαδή η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ετήσιες εκθέσεις προόδου της Τουρκίας, είναι ζητήματα που αφορούν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία, τους Κύπριους Ευρωβουλευτές και τη δράση τους. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους εταίρους μας και θεωρούμε ότι η παρουσία μας στο Ευρωκοινοβούλιο διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ