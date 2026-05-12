Βαθιά θλίψη στο ΔΗΚΟ: «Έφυγε» ο Γιώργος Χριστοδούλου - «Άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης» - Πότε θα τελεστεί η κηδεία

ΑρχικήΚοινωνίαΒαθιά θλίψη στο ΔΗΚΟ: «Έφυγε» ο Γιώργος Χριστοδούλου - «Άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης» - Πότε θα τελεστεί η κηδεία
 12.05.2026 - 11:06
Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του συναγωνιστή Γιώργου Χριστοδούλου, ιστορικού στελέχους του ΔΗΚΟ και διαχρονικού παράγοντα της Τοπικής Επιτροπής του κόμματος στην Δασούπολη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο Γιώργος Χριστοδούλου υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τις αρχές και τις αξίες του Δημοκρατικού Κόμματος.

Υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης και της ανιδιοτελούς συμμετοχής στα κοινά, με σταθερή παρουσία στην τοπική κοινωνία.Το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που τίμησε έμπρακτα τις δημοκρατικές αρχές και υπηρέτησε με αξιοπρέπεια την πατρίδα και την κοινωνία.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, η ώρα 3:30 μ.μ.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος.Αιωνία του η μνήμη.

