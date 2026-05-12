BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας υποστήριξε ότι το κόμμα του δέχεται συνεχείς επιθέσεις επειδή τα παραδοσιακά κόμματα ανησυχούν για την άνοδό του. «Το σύστημα φοβάται και καλά κάνει να φοβάται, επειδή θα μπούμε μέσα και θα τους πάρουμε κάποιες από τις θέσεις τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις ότι η παρουσία περισσότερων μικρών κομμάτων θα δυσκολέψει τη λειτουργία της Βουλής, εξέφρασε την άποψη ότι θα προκύψουν περισσότερες συνεργασίες και συμβιβασμοί. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την Ολλανδία και το πολυκομματικό της σύστημα.

Παραδέχθηκε ότι στα πρώτα του βήματα στην πολιτική υπήρχε έλλειψη εμπειρίας, λέγοντας πως «ο Φειδίας στην αρχή δεν ήξερε», σημειώνοντας ωστόσο ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο ίδιος και η ομάδα του απέκτησαν σημαντική εμπειρία μέσα από την παρουσία τους στο Ευρωκοινοβούλιο.

Απαντά για τη συνέντευξη στο Ευρωκοινοβούλιο

Για τη συνέντευξη στο Ευρωκοινοβούλιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν δεν γνώριζε λεπτομέρειες ψηφοφορίας, ανέφερε ότι συνέπεσε με την περίοδο πριν τον γάμο του. Υποστήριξε πάντως ότι η ομάδα του είχε ψηφίσει υπέρ μέτρων που αφορούσαν ευρωπαϊκά κονδύλια για την Κύπρο και ειδικά για την Αμμόχωστο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα. Όπως είπε, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο Ισραηλινούς επενδυτές αλλά και πολίτες άλλων χωρών, όπως Ρώσους και Ουκρανούς, οι οποίοι —σύμφωνα με τον ίδιο— αποκτούν μεγάλες εκτάσεις γης μέσω εταιρικών σχημάτων και παρακάμπτουν τη νομοθεσία.

Υποστήριξε ακόμη ότι αυτή η κατάσταση εκτοξεύει τις τιμές ακινήτων και ενοικίων, δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τους Κύπριους πολίτες. Πρότεινε περιορισμούς στις αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές, επιτρέποντας μόνο περιορισμένη ιδιοκτησία ή επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς.

Ο Φειδίας Παναγιώτου παραδέχθηκε επίσης ότι το κόμμα του δεν έχει ακόμη τοποθετήσεις για όλα τα ζητήματα. «Επειδή είμαστε καινούργιο κόμμα, δεν έχουμε απόψεις για όλα», είπε, εξηγώντας ότι η Άμεση Δημοκρατία επικεντρώνεται κυρίως σε πέντε ή έξι βασικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Για το Κυπριακό, ανέφερε ότι η «κόκκινη γραμμή» του κινήματος είναι να μην αποκτήσει η Τουρκία επιρροή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα ακολουθεί στρατηγική τριών σταδίων με στόχο τον συνολικό έλεγχο της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του επιθυμεί λύση του Κυπριακού, χωρίς όμως να τοποθετείται αυτή τη στιγμή υπέρ συγκεκριμένου μοντέλου. Όπως είπε, όταν υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο λύσης, θα προηγηθεί διαβούλευση με τους πολίτες.

Στην οικονομία, παρουσίασε πρόταση για δημιουργία 10 χιλιάδων κατοικιών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μείωση των ενοικίων και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Για την ενέργεια, έκανε λόγο για «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφερόμενος στις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, ζητώντας αναθεώρηση των τιμών.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι στηρίζει την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, ωστόσο διαφωνεί με την αποστολή όπλων και οικονομικής βοήθειας.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ως «τις πιο σημαντικές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», εκφράζοντας την άποψη ότι για πρώτη φορά μπορεί να «σπάσει» η κυριαρχία των παραδοσιακών κομμάτων.

