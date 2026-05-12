Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΗ επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες

 12.05.2026 - 14:06
Η επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες

Το Limanaki Seafood Restaurant στο Amathus Beach Hotel Limassol στη Λεμεσό μας υποδέχεται ξανά και η έξοδος για καλό ψάρι βρίσκει και πάλι τον ιδανικό της προορισμό.

Το σκηνικό παραμένει γνώριμο και αγαπημένο. Τραπέζια δίπλα στη θάλασσα, ήρεμη ατμόσφαιρα και μια αίσθηση οικειότητας που από τη στιγμή που φτάνεις σε κάνει να χαλαρώσεις.

Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά, όστρακα και ντόπια υλικά συνθέτουν ένα μενού εμπνευσμένο από τη μεσογειακή κουζίνα. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι το ριζότο με κόκκινη γαρίδα, πλούσιο και γεμάτο γεύση, καθώς και η αστακομακαρονάδα, μια σταθερή αξία που δεν απογοητεύει ποτέ. Και φυσικά, το ψάρι ημέρας στη σχάρα, ψημένο με μαεστρία, αναδεικνύει τη φρεσκάδα του με τον πιο απλό και αυθεντικό τρόπο.

Η εμπειρία στο Limanaki δεν χρειάζεται κορύφωση, κυλά φυσικά. Με ένα επιδόρπιο που ολοκληρώνει τη γεύση, ένα ποτήρι κρασί που παρατείνει τη στιγμή και εκείνη την αίσθηση πως δεν υπάρχει λόγος να βιαστείς να φύγεις.

Δείτε φωτογραφίες

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Πόσοι θα δουλέψουν και πόσα θα πληρωθούν για τις εκλογές

 12.05.2026 - 14:04
Επόμενο άρθρο

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

 12.05.2026 - 14:09
Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

  •  12.05.2026 - 06:31
Χρίστος Χρίστου: «Στόχος του ΕΛΑΜ η τρίτη θέση» - Θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής

Χρίστος Χρίστου: «Στόχος του ΕΛΑΜ η τρίτη θέση» - Θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής

  •  12.05.2026 - 11:14
Γιώργος Βαρνάβα: Δημόσια διάψευση Αναστασίου και αιχμές για την κατάσταση στην ΕΔΕΚ

Γιώργος Βαρνάβα: Δημόσια διάψευση Αναστασίου και αιχμές για την κατάσταση στην ΕΔΕΚ

  •  12.05.2026 - 13:02
Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

  •  12.05.2026 - 12:40
BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

  •  12.05.2026 - 14:09
Τροχαίο με πεζό στον αυτοκινητόδρομο: Δεύτερη σύλληψη - Πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο ενοικίασε το όχημα

Τροχαίο με πεζό στον αυτοκινητόδρομο: Δεύτερη σύλληψη - Πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο ενοικίασε το όχημα

  •  12.05.2026 - 10:12
Η επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες

Η επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.05.2026 - 14:06
Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.05.2026 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα