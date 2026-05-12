Η επιστροφή που περιμέναμε: Η τέλεια έξοδος για φρέσκο ψάρι και απίστευτη θέα - Δείτε φωτογραφίες

Το σκηνικό παραμένει γνώριμο και αγαπημένο. Τραπέζια δίπλα στη θάλασσα, ήρεμη ατμόσφαιρα και μια αίσθηση οικειότητας που από τη στιγμή που φτάνεις σε κάνει να χαλαρώσεις.

Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά, όστρακα και ντόπια υλικά συνθέτουν ένα μενού εμπνευσμένο από τη μεσογειακή κουζίνα. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι το ριζότο με κόκκινη γαρίδα, πλούσιο και γεμάτο γεύση, καθώς και η αστακομακαρονάδα, μια σταθερή αξία που δεν απογοητεύει ποτέ. Και φυσικά, το ψάρι ημέρας στη σχάρα, ψημένο με μαεστρία, αναδεικνύει τη φρεσκάδα του με τον πιο απλό και αυθεντικό τρόπο.

Η εμπειρία στο Limanaki δεν χρειάζεται κορύφωση, κυλά φυσικά. Με ένα επιδόρπιο που ολοκληρώνει τη γεύση, ένα ποτήρι κρασί που παρατείνει τη στιγμή και εκείνη την αίσθηση πως δεν υπάρχει λόγος να βιαστείς να φύγεις.

