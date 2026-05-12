Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η νεαρή φοιτήτρια φέρεται να μην λαμβάνει τις απαραίτητες διευκολύνσεις που προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην μπορέσει να ολοκληρώσει το πτυχίο της.

Η οικογένεια κάνει λόγο για «άδικη και διακριτική μεταχείριση», υποστηρίζοντας ότι αντί το σύστημα να στηρίζει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, οδηγεί σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που στάλθηκε στο ThemaOnline, προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι το ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο διδάσκει στους φοιτητές τον σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία και την ανάγκη παροχής εύλογων διευκολύνσεων, χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να εφαρμόζει στην πράξη τις ίδιες αρχές. «Δεν χρειαζόμαστε άλλα μεγάλα λόγια για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Αυτά έχουν αξία μόνο όταν συνοδεύονται από πράξεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια ζητά να δοθούν άμεσα λύσεις ώστε η φοιτήτρια να μπορέσει να ολοκληρώσει κανονικά τις σπουδές της και να αξιολογηθεί στη βάση των πραγματικών της δυνατοτήτων, με τις κατάλληλες προσαρμογές που προβλέπονται για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, τίθεται ευρύτερο ζήτημα για το κατά πόσο το κράτος και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές με αναπηρίες, πέρα από τις δημόσιες διακηρύξεις περί ισότητας και ίσων ευκαιριών.

Πηγή μέσα από το πανεπιστήμιο τοποθετήθηκε στο ThemaOnline αναφέροντας ότι «δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ώστε να υπάρχει τελική αξιολόγηση», εκφράζοντας παράλληλα απορία για το γεγονός ότι, όπως σημειώθηκε, υποβλήθηκε καταγγελία πριν ακόμη υπάρξουν τελικά αποτελέσματα ή πορίσματα. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρία εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις βάσει πρωτοκόλλων και οδηγιών, τονίζοντας πως το πανεπιστήμιο στηρίζει εμπράκτως τα άτομα με αναπηρία «στο μέγιστο δυνατό βαθμό».