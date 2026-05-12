Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

«Τα μέτρα ανέλαβε η αρμόδια επιτροπή να τα καταγράψει, να τα αξιολογήσει και να έρθει με εισηγήσεις για να υιοθετούν από τα αρμόδια Υπουργεία», είπε ο κ. Βαφεάδης, μετά την σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών στην παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή, εκπροσώπων της Αστυνομίας και των Δημοσίων Έργων και του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και πρέσβη οδικής ασφάλειας Άδωνι Χριστοφίδη.

Το κύριο θέμα της συνεδρίας ήταν οι μοτοσικλέτες, για αυτό και είχαμε και τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας, ανέφερε ο κ. Βαφεάδης και πρόσθεσε πως στόχος είναι σε ένα μήνα να υπάρξει νέα συνεδρία του Συμβουλίου.

Μεταξύ των μέτρων για τους μοτοσικλετιστές, σύμφωνα με τον Υπουργό, «μπορούμε να πούμε ότι θα προχωρήσουμε με την χορηγία για την αγορά εξοπλισμού ασφαλείας, για ενδεχομένως την απόσυρση παλαιών μοτοσικλετών, οι οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφάλειας, αλλά επίσης θα ξεκινήσει και μια εκστρατεία ελέγχου όλων των συντηρήσεων που γίνονται στις μοτοσικλέτες μέσω των ΙΚΤΕΟΝ.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι από τις οδικές συγκρούσεις φέτος, είχαμε 15 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 ήταν μοτοσικλετιστές.

Από αυτούς τους 7, όπως είπε, οι 4 αποδεδειγμένα δεν φορούσαν κράνος και «υπάρχει και η πιθανότητα οι 6 από τους 7 να μην φορούσαν κράνους, διότι βρέθηκε το κράνος παράπλευρα», στο σημείο του δυστυχήματος.

Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα οδικής συμπεριφοράς και απασχόλησε έντονα το Συμβούλιο σήμερα, πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε πως ένα από τα προβλήματα είναι ότι μια μοτοσικλέτα «μπορεί να μην είναι καλά συντηρημένη και αυτό δυστυχώς θα συμβάλει στην μη σωστή διαχείριση ενός περιστατικού, το οποίο καταλήγει σε πολύ σοβαρό δυστύχημα».

Πρόσθεσε ότι «θα κυνηγήσουμε και αυτό το θέμα για να δούμε αν κάνουν σωστά τη συντήρηση των μοτοσικλετών οι μηχανικοί ή όχι».

«Ξεκινούμε μία δράση εστιασμένοι στο θέμα της ασφάλειας των μοτοσικλετιστών και προχωρούμε», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς πως θα ελεγχθούν οι μηχανικοί ότι προβαίνουν σε σωστή συντήρηση των μοτοσικλετών, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τηρεί μητρώο για τα ΙΚΤΕΟ και θα γίνει μια εκστρατεία στην οποία θα γίνεται έλεγχος για το τί παρακολουθούν τα ΙΚΤΕΟ, τί πέρασε από τα ΙΚΤΕΟ και τί γίνεται την επομένη ημέρα.

Ανέφερε ότι «παρόμοια εκστρατεία έγινε και όταν είχαμε προβλήματα με τα λεωφορεία και είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε γίνει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τους ελέγχους που έπρεπε να κάνουν οι μηχανικοί».

Κληθείς να αναφερθεί στις χορηγίες, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι «τα τελευταία χρόνια δίνουμε συστηματικά χορηγίες - είχαμε δώσει αρκετά χρόνια για αερόσακούς».

Ανέφερε ότι σήμερα συζήτησαν με τον κ. Χριστοφίδη ότι «πιθανότατα πρέπει να δούμε και τα κράτη ξανά, με καινούργιες προδιαγραφές και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αποκτήσει κράνος ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον μοτοσικλετιστή στην κακή στιγμή».

«Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και είναι απλώς θέμα να αποφασίσουμε τις προδιαγραφές και να το ανακοινώσουμε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα γίνει εκστρατεία και στην αγγλική γλώσσα για όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ο κ. Βαφεάδης απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι αυτό «είναι απαραίτητο γιατί έχουμε πολλούς αλλοδαπούς στην Κύπρο που οδηγούν μοτοσικλέτα και πρέπει το μήνυμα να φθάνει και σε αυτούς».

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας Άδωνι Χριστοφίδη, ο οποίος συμμετείχε στην σύσκεψη και για φέτος είναι πρέσβης οδικής ασφάλειας, αναφέροντας ότι ο κ. Χριστοφίδης έκανε μια παρουσίαση και πρότεινε σειρά από μέτρα.

Στην συνέχεια ο Υπουργός έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας για να πει τη θέση του επί του θέματος έτσι ώστε «να ακούσει και το κοινό τί σημαίνει να είσαι μοτοσικλετιστής, να αντιμετωπίζεις αυτά τα θέματα καθημερινά και πώς εισηγούνται και αυτοί οι ίδιοι να προχωρήσουν», όπως είπε.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας όσον αφορά την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των μοτοσικλετών στην Κύπρο» και πρόσθεσε ότι μετέφεραν τις «ξεκάθαρες απόψεις» που έχουν.

«Βλέπουμε ότι οι αρχές του κράτους είναι πρόθυμες να ανταποκριθούν ούτως ώστε να λάβουμε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος», ανέφερε και εξέφρασε σιγουριά ότι «με τη συνεργασία μας θα καταφέρουμε να φέρουμε σημαντικά αποτελέσματα».

Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι ο κ. Χριστοφίδης έχει δεχτεί να συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή που θα διαχειριστεί αυτά τα θέματα και πρόσθεσε πως «στο επόμενο Συμβούλιο θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και ποια μέτρα υιοθετούμε και πότε θα έχουμε εφαρμογή τους».

Ανέφερε ότι οι εισηγήσεις για την λήψη αυτών των μέτρων τέθηκαν από τον κ. Χριστοφίδη και πρόσθεσε ότι μία από αυτές ήταν της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι είναι εισηγήσεις που αφορούν άμεσες δράσεις, αλλά και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, «ούτως ώστε να στοχεύσουμε με μια συνολική πολιτική να αντιμετωπίσουμε το θέμα».

«Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με απλές σπασμωδικές κινήσεις», πρόσθεσε.

Σύντομα απόφαση ΥΣ για απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος με μαθητική άδεια

Ερωτηθείς αν τα μέτρα αφορούν όλες τις μοτοσικλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού και τι γίνεται με αυτούς που οδηγούν με μαθητική άδεια, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι σε σχέση με την οδήγηση με μαθητική άδεια, «πολύ σύντομα θα έχουμε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει η εφαρμογή της νομοθεσίας».

Τελειώνει το εξάμηνο, το οποίο είχε δοθεί η παράταση και θα πρέπει να εφαρμόσουν όλοι οι οδηγοί μοτοσικλέτας κάποια στοιχειώδη θέματα ασφάλειας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ένα από αυτά τα θέματα ασφάλειας «είναι και ότι δεν θα δικαιούνται να ασκούν επάγγελμα με μαθητική άδεια».

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας είπε ότι «πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις μοτοσικλέτες με τον ίδιο φακό, προσθέτοντας ότι οι μοτοσικλέτες δεν πρέπει να ξεχωρίζονται «σε μεγάλου και μικρού κυβισμού».

«Η διαδικασία αντιμετώπισης της μοτοσικλέτας και από την πλευρά των οδηγών, των αναβατών και από την πλευρά των υπόλοιπων είναι η ίδια», ανέφερε και πρόσθεσε «και μία μικρή μοτοσικλέτα μπορεί να είναι επικίνδυνη».

«Μια μεγάλη μοτοσικλέτα όταν οδηγείται όπως πρέπει είναι πολύ πιο ασφαλισμένη από μια μικρή και αντίστροφα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ