ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

 12.05.2026 - 15:09
«Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα για να πλουτίζεις, αλλά χώρος προσφοράς προς την κοινωνία».

Με αυτό το μήνυμα, υποψήφιος της Άμεση Δημοκρατία Κύπρου δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ήδη συζητήσεις και αντιδράσεις.

Στο βίντεο αναφέρει πως, σε περίπτωση εκλογής του στη Βουλή, θα δωρίζει κάθε μήνα ολόκληρο τον βουλευτικό του μισθό καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του. Όπως εξηγεί, τα χρήματα θα δίνονται σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες.

«Ο λόγος είναι απλός. Δεν θεωρώ ότι η πολιτική είναι επάγγελμα για να πλουτίζεις, αλλά για να προσφέρεις», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν θετικά την εξαγγελία, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια τέτοια δέσμευση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

 

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

