ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

Με αυτό το μήνυμα, υποψήφιος της Άμεση Δημοκρατία Κύπρου δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ήδη συζητήσεις και αντιδράσεις.

Στο βίντεο αναφέρει πως, σε περίπτωση εκλογής του στη Βουλή, θα δωρίζει κάθε μήνα ολόκληρο τον βουλευτικό του μισθό καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του. Όπως εξηγεί, τα χρήματα θα δίνονται σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες.

«Ο λόγος είναι απλός. Δεν θεωρώ ότι η πολιτική είναι επάγγελμα για να πλουτίζεις, αλλά για να προσφέρεις», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν θετικά την εξαγγελία, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια τέτοια δέσμευση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Δείτε το απόσπασμα: