Στο δικαστήριο τη Δευτέρα ο ΕΟΑ Λεμεσού για διάταγμα εκκένωσης πολυκατοικίας

Η περίπτωση της πολυκατοικίας Seagate, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’, αναδείχθηκε μετά το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης πολυκατοικίας, επίσης στη Γερμασόγεια, το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, με αποτέλεσμα το θάνατο δυο συνανθρώπων μας.

Ο κ. Τσουλόφτας είπε ότι το δικηγορικό γραφείο, που εκπροσωπεί τον Οργανισμό, αναμένεται να καταθέσει την αίτηση έκδοσης διατάγματος εκκένωσης της πολυκατοικίας, την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε ερώτηση γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας σχεδόν μήνας από την τριήμερη προθεσμία εκκένωσης, που έληξε τα μεσάνυχτα της 20ης Απριλίου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού είπε πως πρόκειται για μια διαδικασία η οποία πρώτη φορά γίνεται από τον Οργανισμό και έπρεπε να γίνει σωστά.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων, έπρεπε να εντοπιστούν όλοι οι ιδιοκτήτες και να επιβεβαιωθεί ότι έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές σημάνσεις σε συνολικά 36 επικίνδυνες πολυκατοικίες στην ευρύτερη Λεμεσό, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια.

Σε σχέση με τις έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την κατάρρευση, αυτές βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και μόλις ολοκληρωθούν, ο φάκελος θα προωθηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των καταθέσεων και των ανακρίσεων, ενώ απομένει η λήψη των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων, για τη συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ