Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο δικαστήριο τη Δευτέρα ο ΕΟΑ Λεμεσού για διάταγμα εκκένωσης πολυκατοικίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο δικαστήριο τη Δευτέρα ο ΕΟΑ Λεμεσού για διάταγμα εκκένωσης πολυκατοικίας

 12.05.2026 - 15:37
Στο δικαστήριο τη Δευτέρα ο ΕΟΑ Λεμεσού για διάταγμα εκκένωσης πολυκατοικίας

Την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, αναμένεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να απευθυνθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, για την έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης πολυκατοικίας, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, η οποία έχει κριθεί ως επικίνδυνη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Τσουλόφτας.

Η περίπτωση της πολυκατοικίας Seagate, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’, αναδείχθηκε μετά το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης πολυκατοικίας, επίσης στη Γερμασόγεια, το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, με αποτέλεσμα το θάνατο δυο συνανθρώπων μας.

Ο κ. Τσουλόφτας είπε ότι το δικηγορικό γραφείο, που εκπροσωπεί τον Οργανισμό, αναμένεται να καταθέσει την αίτηση έκδοσης διατάγματος εκκένωσης της πολυκατοικίας, την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε ερώτηση γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας σχεδόν μήνας από την τριήμερη προθεσμία εκκένωσης, που έληξε τα μεσάνυχτα της 20ης Απριλίου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού είπε πως πρόκειται για μια διαδικασία η οποία πρώτη φορά γίνεται από τον Οργανισμό και έπρεπε να γίνει σωστά.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων, έπρεπε να εντοπιστούν όλοι οι ιδιοκτήτες και να επιβεβαιωθεί ότι έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές σημάνσεις σε συνολικά 36 επικίνδυνες πολυκατοικίες στην ευρύτερη Λεμεσό, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια.

Σε σχέση με τις έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την κατάρρευση, αυτές βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και μόλις ολοκληρωθούν, ο φάκελος θα προωθηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των καταθέσεων και των ανακρίσεων, ενώ απομένει η λήψη των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων, για τη συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

 12.05.2026 - 15:22
Επόμενο άρθρο

O Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου επιστρέφει στο «σπίτι» του: Μια νέα εποχή ξεκινά με έδρα τη Μαρίνα Αγίας Νάπας

 12.05.2026 - 15:50
Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

  •  12.05.2026 - 14:31
Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

  •  12.05.2026 - 15:03
Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

  •  12.05.2026 - 15:22
Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

  •  12.05.2026 - 14:04
BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

  •  12.05.2026 - 14:09
Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

  •  12.05.2026 - 12:40
ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

  •  12.05.2026 - 15:09
Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.05.2026 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα