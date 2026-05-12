O Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου επιστρέφει στο «σπίτι» του: Μια νέα εποχή ξεκινά με έδρα τη Μαρίνα Αγίας Νάπας
 12.05.2026 - 15:50
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, η Μαρίνα Αγία Νάπας ανακοινώνει την επίσημη επιστροφή του ιστορικού Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου πίσω στην επαρχία Αμμοχώστου, μετά από δεκαετίες δραστηριοποίησης στη Λεμεσό, όπου είχε μεταφερθεί το 1974.

Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Pedalion Yachting και σηματοδοτεί όχι μόνο μια ιστορική επανένωση με την περιοχή καταγωγής του Ομίλου, αλλά και την έναρξη μιας δυναμικής νέας εποχής για τον ναυταθλητισμό στην ανατολική Κύπρο.

Οι εγκαταστάσεις της Μαρίνας Αγίας Νάπας θα φιλοξενήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης που περιλαμβάνει σε αρχικό στάδιο:

● Μαθήματα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας και τριγώνου, κανό/καγιάκ και stand-up paddle για παιδιά και ενήλικες

● Αγωνιστική προετοιμασία υψηλού επιπέδου

● Προγράμματα ανάπτυξης νέων ταλέντων

● Διοργάνωση τοπικών και διεθνών αγώνων

Η συνεργασία με την Pedalion Yachting ενισχύει περαιτέρω το εγχείρημα, φέρνοντας σύγχρονη τεχνογνωσία, διεθνή προσανατολισμό και νέες ευκαιρίες για τη σύνδεση του αθλητισμού με τον θαλάσσιο τουρισμό και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, συνεχίζεται η ήδη λαμπρή πορεία ενός από τους πλέον καταξιωμένους ναυτικούς ομίλους της Κύπρου που έχει αναδείξει γενιές καταξιωμένων αθλητών.

Ο Deputy CEO και CFO της Μαρίνας Αγίας Νάπας, κ. Amr El Adawy δήλωσε: «Η επιστροφή του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου στον φυσικό του χώρο αποτελεί μια εξαιρετικά συμβολική στιγμή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική ιστορία και επιτυχίες. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του θα αναβαθμίσει περαιτέρω τη Μαρίνα και θα συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής ως κέντρο ναυταθλητισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.»

Στη δική του δήλωση, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, κ. Στέλιος Χαραλάμπους ανέφερε:

«Για εμάς, αυτή η επιστροφή αποτελεί σταθμό στην πορεία μας και μια ανεκτίμητη ευκαιρία επανασύνδεσης με τις “ρίζες” μας. Το γεγονός ότι επιστρέφουμε στην επαρχία Αμμοχώστου, έχοντας στο πλευρό μας δύο εκλεκτούς συνεργάτες, μας γεμίζει συγκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Είμαστε βέβαιοι πως θα σηματοδοτήσει την ανάδειξη αθλητών που θα γράψουν νέα, ένδοξα κεφάλαια στην ιστορία του Ομίλου. Και ευχόμαστε ότι θα μας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό μας προορισμό: την επιστροφή στο νησάκι του Τζέρι όπου είχε την έδρα του ο Όμιλος πριν το 1974.»

Από την πλευρά της Pedalion Yachting, ο ιδρυτής της κ. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς τόνισε ότι: «Πρόκειται για ένα όραμα που σήμερα γίνεται πραγματικότητα μετά από τρία χρόνια συνεργατικής δουλειάς. Στόχος μας είναι να προάγουμε τον ναυταθλητισμό τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε όλη την Κύπρο, να δώσουμε στα παιδιά της περιοχής πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία του πολυβραβευμένου Ομίλου της κατεχόμενης μας πόλης. Γιατί η περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου δεν έχασε μόνο την πόλη μας, αλλά και τους Βαρωσιώτες κατοίκους της Αμμοχώστου και των χωριών της Αμμοχώστου. Χάσαμε δεκαετίες κουλτούρας και πολιτισμού μένοντας απομονωμένοι από το φυσικό μας περιβάλλον. Θέλουμε να δούμε τη νέα γενιά να εξελίσσεται, να διακρίνεται και –γιατί όχι– να φέρνει νέες ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτυχίες στην περιοχή μας, και τη Μαρίνα Αγίας Νάπας να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις εφάμιλλες του επιπέδου του Ομίλου και της Πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΝΟΑ την Μαρίνα Αγίας Νάπας για την εξαιρετική συνεργασία και το Δήμαρχο Αγίας Νάπας για άμεση υποστήριξή του.»

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ναυταθλητισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη θάλασσα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη νεολαία και καθιστώντας τη Μαρίνα Αγίας Νάπας πρωτεύουσα ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ναυτικός Όμιλος Aμμοχώστου Τηλ.: 70003307 / Email: [email protected]

