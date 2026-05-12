Eurobank και Sky express μας ταξιδεύουν στους πιο αγαπημένους μας προορισμούς
Eurobank και Sky express μας ταξιδεύουν στους πιο αγαπημένους μας προορισμούς

 12.05.2026 - 10:37
Με 20% €πιστροφή σε αγορές εισιτηρίων από τη Sky express, η Eurobank κάνει τα ταξίδια μας πιο προσιτά από ποτέ

Αυτό το καλοκαίρι, η Eurobank και η Sky express, μας ταξιδεύουν στους πιο αγαπημένους προορισμούς με μια ειδική προσφορά, που δίνει πραγματική αξία στις συναλλαγές μας μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος €πιστροφή.

Κλείνοντας εισιτήριο με την SKY express από την 01/04/2026 μέχρι και τις 31/08/2026, οι κάτοχοι καρτών Eurobank επωφελούνται με 20% €πιστροφή για το επόμενό τους ταξίδι.

Με αυτό τον τρόπο η Eurobank στηρίζει έμπρακτα τους πελάτες της σε μια περίοδο που η ζήτηση για ταξίδια είναι αυξημένη.

Έτσι, ακόμα και αν είσαι από αυτούς που απολαμβάνουν εξίσου τις φθινοπωρινές ή μικρές αποδράσεις σε άλλη περίοδο του χρόνου ή κατά καιρούς επιλέγουν ένα city break, τώρα, έχεις έναν επιπλέον λόγο για να κλείσεις χωρίς δεύτερη σκέψη το αεροπορικό σου εισιτήριο από τη Sky express.

Η προσφορά ισχύει για αγορά εισιτηρίων αξίας €100 και άνω, με μέγιστο ποσό €πιστροφής €100. Η περίοδος εξαργύρωσης έχει ισχύ επτά μηνών, από 01/09/2026 μέχρι και τις 31/03/2027.

Το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί μια σύγχρονη, ενιαία εμπειρία επιβράβευσης που επιστρέφει πραγματικά χρήματα αντί βαθμών. Οι κάτοχοι καρτών της Eurobank κερδίζουν ευρώ €πιστροφή για κάθε αγορά που πραγματοποιούν σε καταστήματα σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και σε διαδικτυακά καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ποσό που συγκεντρώνεται διαμορφώνει ένα ενιαίο διαθέσιμο υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί και στις δύο χώρες χωρίς περιορισμούς, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία και απτή αξία σε κάθε συναλλαγή.

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα €πιστροφή περιλαμβάνει περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις όπως η ΙΚΕΑ, οι υπεραγορές Σκλαβενίτης, τα καταστήματα Stephanis, τα McDonald’s, το Leroy Merlin, τα πρατήρια καυσίμων Πετρολίνα, Agip, Eni και Shell, τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, αρτοποιεία, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές άλλες.

Απολαύστε τα πιο ωραία ταξίδια, με 20% €πιστροφή με αγορές εισιτηρίων από τη Sky express!

Στήνεται η σκακιέρα για την Προεδρία της βουλής- Οι υπόγειες συνεργασίες και η πόλωση, λίγο πριν απο την κάλπη

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και το πολιτικό σύστημα εκπέμπει την εικόνα ενός μηχανισμού που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

