Ιωάννου: Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη - Οι αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν αγορά και ενοίκια

Η ανάγκη για ενίσχυση της προσφοράς οικονομικά προσιτής και βιώσιμης στέγασης, η κινητοποίηση επενδύσεων και η προώθηση της καινοτομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της Άτυπης υπουργικής συνάντησης για τη Στέγαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι αρμόδιοι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόσβαση σε κατάλληλη, ποιοτική και οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της κινητικότητας των πολιτών.

Απλοποίηση διαδικασιών και επιτάχυνση της προσφοράς

Κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας ως κρίσιμων παραγόντων για την επιτάχυνση της υλοποίησης οικιστικών έργων και ανακαινίσεων. Υπογραμμίστηκε ότι η διοικητική πολυπλοκότητα, οι χρονοβόρες διαδικασίες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων επιβαρύνουν το κόστος και καθυστερούν την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Οι υπουργοί τόνισαν ότι η απλοποίηση των διαδικασιών πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και ρυθμιστικού πλαισίου.

Κινητοποίηση επενδύσεων και αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά

Στο δεύτερο μέρος, οι υπουργοί εστίασαν στην ανάγκη αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της προσφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επείγουσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συζητήθηκαν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα, όπως το αυξημένο κόστος κατασκευής, τα υψηλά επιτόκια και η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα, καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών κατοικιών και ενοικίων. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη σημασία καλύτερου συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της επικείμενης Πανευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επενδύσεων για την Οικονομικά Προσιτή και Βιώσιμη Στέγαση.«Συνδυάζοντας μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και καινοτομία, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην αγορά κατοικίας και να διασφαλίζουμε ότι η οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση θα γίνει πραγματικότητα για όλους τους πολίτες μας.»