ΑρχικήΚοινωνία
Διαμαρτυρία έξω από το ΡΙΚ κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision

Διαμαρτυρία έξω από το ΡΙΚ κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision

Η κίνηση United for Palestine Λευκωσίας καλεί σε διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 την Τρίτη στις 18:00 μπροστά από το κτήριο του ΡΙΚ, στην Αγλαντζιά. 

Σε ανακοίνωσή της, η κίνηση αναφέρει ότι την Τρίτη θα κάνει την εμφάνισή του το μουσικό σχήμα με το οποίο θα συμμετέχει το Ισραήλ στους ημιτελικούς της Eurovision στη Βιέννη. «Επιτρέποντας στο Ισραήλ να συμμετέχει, η Eurovision εξομαλύνει και ομαλοποιεί τη γενοκτονία, την πολιορκία και τη βάναυση στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων», σημειώνει.

Προσθέτει ότι στις 5 Απριλίου 2026, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων BDS Cyprus, United for Palestine Nicosia, Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, NEDA, Genocide Free Cyprus, Far Right Watch, Cyprus Palestine Solidarity Action, Queer Collective, Accept-LGBTI Cyprus and AFOA, απέστειλαν επιστολή ζητώντας από το ΡΙΚ να υποστηρίξει εντός της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) την επίσημη επανεξέταση της συμμετοχής της KAN (δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ) στην Eurovision 2026 και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τον αποκλεισμό της βάσει του ίδιου προτύπου που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ρωσίας το 2022: ότι δηλαδή η συμμετοχή «θα έβλαπτε την υπόληψη του διαγωνισμού» εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης.

Τα αιτήματα των οργανώσεων προς το ΡΙΚ ήταν να καταθέσει επίσημο αίτημα προς την Ομάδα Αναφοράς Eurovision και την Τηλεοπτική Επιτροπή για επανεξέταση της επιλεξιμότητας της KAN για τη Eurovision 2026 βάσει του προτύπου «δυσφήμησης» του 2022, παραθέτοντας τα προσωρινά μέτρα του ICJ, τις αναφορές θυμάτων από πηγές του ΟΗΕ και τεκμηριωμένα περιστατικά επιλογών του τηλεοπτικού προγράμματος της KAN.

Οι οργανώσεις ζητούσαν από το ΡΙΚ να ζητήσει από την EBU να ξεκαθαρίσει ότι ο απολιτικός χαρακτήρας της Eurovision δεν αποκλείει την εξέταση της συμμετοχής ραδιοτηλεοπτικών φορέων όταν η ίδια τους η διαγωγή δημιουργεί κίνδυνο για την υπόληψη του διαγωνισμού.

Επίσης ζητούσαν από το ΡΙΚ να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι η θέση του ΡΙΚ αποσκοπεί στη συνέπεια, την ουδετερότητα και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία ενός διαγωνισμού που προορίζεται να συνενώνει το κοινό —χρησιμοποιώντας τη διατύπωση της ίδιας της EBU από το 2022.

Ιωάννου: Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη - Οι αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν αγορά και ενοίκια

Άκυρο έκρινε το Ανώτατο διάταγμα για λήψη DNA, αποτυπωμάτων και φωτογραφιών υπόπτου εμπρησμού

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

