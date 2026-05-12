Διαμαρτυρία έξω από το ΡΙΚ κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision

Σε ανακοίνωσή της, η κίνηση αναφέρει ότι την Τρίτη θα κάνει την εμφάνισή του το μουσικό σχήμα με το οποίο θα συμμετέχει το Ισραήλ στους ημιτελικούς της Eurovision στη Βιέννη. «Επιτρέποντας στο Ισραήλ να συμμετέχει, η Eurovision εξομαλύνει και ομαλοποιεί τη γενοκτονία, την πολιορκία και τη βάναυση στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων», σημειώνει.

Προσθέτει ότι στις 5 Απριλίου 2026, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων BDS Cyprus, United for Palestine Nicosia, Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, NEDA, Genocide Free Cyprus, Far Right Watch, Cyprus Palestine Solidarity Action, Queer Collective, Accept-LGBTI Cyprus and AFOA, απέστειλαν επιστολή ζητώντας από το ΡΙΚ να υποστηρίξει εντός της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) την επίσημη επανεξέταση της συμμετοχής της KAN (δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ) στην Eurovision 2026 και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τον αποκλεισμό της βάσει του ίδιου προτύπου που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ρωσίας το 2022: ότι δηλαδή η συμμετοχή «θα έβλαπτε την υπόληψη του διαγωνισμού» εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης.

Τα αιτήματα των οργανώσεων προς το ΡΙΚ ήταν να καταθέσει επίσημο αίτημα προς την Ομάδα Αναφοράς Eurovision και την Τηλεοπτική Επιτροπή για επανεξέταση της επιλεξιμότητας της KAN για τη Eurovision 2026 βάσει του προτύπου «δυσφήμησης» του 2022, παραθέτοντας τα προσωρινά μέτρα του ICJ, τις αναφορές θυμάτων από πηγές του ΟΗΕ και τεκμηριωμένα περιστατικά επιλογών του τηλεοπτικού προγράμματος της KAN.

Οι οργανώσεις ζητούσαν από το ΡΙΚ να ζητήσει από την EBU να ξεκαθαρίσει ότι ο απολιτικός χαρακτήρας της Eurovision δεν αποκλείει την εξέταση της συμμετοχής ραδιοτηλεοπτικών φορέων όταν η ίδια τους η διαγωγή δημιουργεί κίνδυνο για την υπόληψη του διαγωνισμού.

Επίσης ζητούσαν από το ΡΙΚ να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι η θέση του ΡΙΚ αποσκοπεί στη συνέπεια, την ουδετερότητα και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία ενός διαγωνισμού που προορίζεται να συνενώνει το κοινό —χρησιμοποιώντας τη διατύπωση της ίδιας της EBU από το 2022.