Φτωχότερη η παιδιατρική οικογένεια της Κύπρου: «Έφυγε» ο γιατρός που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το παιδί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δρ. Ψιλοΐνης υπηρέτησε για δεκαετίες το παιδί και την οικογένεια με αφοσίωση, επιστημονική αρτιότητα, ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παιδιατρική της Κύπρου, όχι μόνο για τις γνώσεις και την επαγγελματική του επάρκεια, αλλά κυρίως για τη μοναδική ευγένεια, τη γλυκύτητα του χαρακτήρα του και το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που ενέπνεε στους μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους.

Η προσφορά του υπήρξε πολύτιμη και πολυδιάστατη, με ξεχωριστή συμβολή στη φροντίδα ατόμων με μεσογειακή αναιμία και στην ανάπτυξη σημαντικών δομών υγείας στην Κύπρο. Παράλληλα, υπηρέτησε με την ίδια αγάπη και τον πολιτισμό, αφήνοντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Δρ. Μιχάλης Ψιλοΐνης υπήρξε πρότυπο ιατρού και ανθρώπου. Ένας αληθινός παιδίατρος της προσφοράς, της αξιοπρέπειας και της καλοσύνης.

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει.