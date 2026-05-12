ΑρχικήΚοινωνία
SOS για τη Λίμνη Παραλιμνίου: Η αποστράγγιση απειλεί πουλιά και το σπάνιο νερόφιδο

Την αποστράγγιση της Λίμνης Παραλιμνίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες μετά την αφαίρεση μέρους του αναχώματος που συγκρατούσε το νερό, με τη σύμφωνη γνώμη αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, και έπειτα από πιέσεις και αιτήματα από τον Δήμο Παραλιμνίου με πρόσχημα το πρόβλημα των κουνουπιών και την υψηλή αλατότητα του υδροφορέα, καταγγέλλει, σε ανακοίνωση του, το BirdLife Cyprus.

Όπως αναφέρει, η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά της λίμνης, την περίοδο φωλεοποίησης τους.

«Είδη όπως ο Καλαμοκαννάς, η Πελλοκατερίνα και το Νανοπλουμίδι φωλιάζουν αυτή την περίοδο και εξαρτώνται από ρηχά νερά και λασπώδεις παρυφές για την εκκόλαψη των αυγών και την επιβίωση των νεοσσών τους. Απότομες αλλαγές στη στάθμη του νερού μπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη και απώλεια φωλιών και ενδιαιτημάτων, ενώ η ύπαρξη νερού γύρω από τις φωλιές προστατεύει τα πουλιά από θηρευτές», αναφέρει ο σύνδεσμος.

Παράλληλα, σημειώνει, «η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο του ενδημικού Νερόφιδου της Κύπρου, του οποίου η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά στα τέλη της άνοιξης. Η παρουσία νερού και κατάλληλων μικροενδιαιτημάτων είναι κρίσιμη για την επιβίωση του είδους».

Παρόλα αυτά, αναφέρει το BirdLife Cyprus, αντί να εφαρμόζεται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης, «ζούμε για ακόμη μια φορά μονομερείς ενέργειες αποστράγγισης, χωρίς διαφάνεια, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς σαφή γνώση και ενημέρωση για τις επιπτώσεις τους».

Το BirdLife Cyprus ζητεί την άμεση επαναφορά του αναχώματος και το κλείσιμο του καναλιού και την αποφυγή ανάλογων περιστατικών αδικαιολόγητης και μονομερούς αποστράγγισης στο μέλλον, την ολοκλήρωση και εφαρμογή των εισηγήσεων της υδρολογικής μελέτης που θα καθορίσει το απαιτούμενο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης, τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη Λίμνη Παραλιμνίου, η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις στη βάση επιστημονικών δεδομένων και της υδρολογικής μελέτης για να διαχειρίζεται το υδατικό ισοζύγιο και την άρση όλων των παρανομιών εντός της προστατευόμενης περιοχής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Χανταϊός: Συναγερμός στον ΠΟΥ για το κρουαζιερόπλοιο – Γιατί φοβούνται νέα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

