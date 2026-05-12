Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑννίτα Δημητρίου – Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου – Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας

 12.05.2026 - 18:08
Αννίτα Δημητρίου – Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας

Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε κρίσιμες στιγμές αμφισβήτησης της κυριαρχίας της.

Ξεχωριστή σημασία είχε η αναφορά του ότι η ελληνική πρωτοβουλία στήριξης προς την Κύπρο «αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης», τονίζοντας ότι «αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη, μόνοι μας, να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών-μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και ευχήθηκε καλή επιτυχία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο.

Παράλληλα, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και των αναμενόμενων νέων πρωτοβουλιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε τις ευχαριστίες του κυπριακού λαού για τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση της Αθήνας «ήταν απαράμιλλης και ουσιαστικής σημασίας» για το κοινό πλέγμα σταθερότητας και ασφάλειας που συγκροτούν Ελλάδα και Κύπρος.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ ΔΗΣΥ και Νέας Δημοκρατίας, στη βάση κοινών αξιών, υπευθυνότητας και κοινού ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε ότι, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Κύπρο, η πολιτική σταθερότητα, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση του δυτικού και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χανταϊός: Συναγερμός στον ΠΟΥ για το κρουαζιερόπλοιο – Γιατί φοβούνται νέα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες

 12.05.2026 - 17:51
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Τροχαίο «σταμάτησε» την κυκλοφορία στη Λεμεσό - Βαν «καρφώθηκε» στο πεζοδρόμιο

 12.05.2026 - 18:14
Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

  •  12.05.2026 - 14:31
Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

  •  12.05.2026 - 15:03
Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

  •  12.05.2026 - 15:22
Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

  •  12.05.2026 - 14:04
BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

  •  12.05.2026 - 14:09
Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

  •  12.05.2026 - 12:40
ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

  •  12.05.2026 - 15:09
Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.05.2026 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα