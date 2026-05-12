Φόνος στα Κονιά: Βίντεο-ντοκουμέντα και DNA «δείχνουν» τον 58χρονο - Τα ευρήματα που κατέθεσε η Κατηγορούσα Αρχή

 12.05.2026 - 18:49
Τεκμήρια που έχει στην κατοχή της κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση κατά 58χρονου σε σχέση με τον φόνο του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 5 Ιουνίου  του 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου παρέδωσε τα βίντεο που κατέγραψαν πως εξελίχθηκε το επεισόδιο, καθώς και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου που εκπροσωπούσε το γραφείο του Ηλία Στεφάνου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του. Πρόσθεσε επίσης πως θα ελέγξει όλο το μαρτυρικό υλικό για να έχει ξεκάθαρη εικόνα της όλης μαρτυρίας.

Το Δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την υπόθεση για τις 5 Ιουνίου του 2026 και διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών. Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από χτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

