Aνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος επιχείρησε να προμηθευτεί καπνικά προϊόντα από περίπτερο, επιδεικνύοντας μέσω κινητού τηλεφώνου στοιχεία ταυτότητας που είχαν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, ώστε να εμφανίζεται ως ενήλικος. Συγκεκριμένα, είχε αλλοιωθεί το έτος γέννησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή ταυτοποίησης που χρησιμοποίησε.

Η προσπάθεια έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στην περιοχή, στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία των ανηλίκων και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων.

Από την περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε ότι είχε προηγηθεί παρέμβαση στα ψηφιακά στοιχεία της ταυτότητας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη του ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλες οι παράμετροι γύρω από την ψηφιακή παραποίηση και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αλλοίωση των δεδομένων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr