Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαAνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη
ΕΛΛΑΔΑ

Aνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη

 12.05.2026 - 19:25
Aνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη

Υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους κατάχρησης της τεχνολογίας από ανηλίκους διερευνήθηκε από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Ιωαννίνων της ΕΛ.ΑΣ., με τη σύλληψη ενός ανήλικου το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος επιχείρησε να προμηθευτεί καπνικά προϊόντα από περίπτερο, επιδεικνύοντας μέσω κινητού τηλεφώνου στοιχεία ταυτότητας που είχαν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, ώστε να εμφανίζεται ως ενήλικος. Συγκεκριμένα, είχε αλλοιωθεί το έτος γέννησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή ταυτοποίησης που χρησιμοποίησε.

Η προσπάθεια έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στην περιοχή, στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία των ανηλίκων και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων.

Από την περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε ότι είχε προηγηθεί παρέμβαση στα ψηφιακά στοιχεία της ταυτότητας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη του ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλες οι παράμετροι γύρω από την ψηφιακή παραποίηση και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αλλοίωση των δεδομένων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξαφάνιση 30χρονης: Η αστυνομία την έψαχνε με «λάθος» πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων

 12.05.2026 - 19:15
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η υγεία δεν είναι λογιστική πράξη, αλλά επένδυση – Στενός συνεργάτης η ΟΣΑΚ»

 12.05.2026 - 19:30
Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κτηνοτρόφων και του Υπουργείου Γεωργίας για το θέμα των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, μετά τη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας την Τρίτη με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο του διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό. Μετά τη συνάντηση, η «Φωνή των κτηνοτρόφων» ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα επόμενά της βήματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

  •  12.05.2026 - 18:33
Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

  •  12.05.2026 - 14:31
Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

  •  12.05.2026 - 15:22
Φόνος στα Κονιά: Βίντεο-ντοκουμέντα και DNA «δείχνουν» τον 58χρονο - Τα ευρήματα που κατέθεσε η Κατηγορούσα Αρχή

Φόνος στα Κονιά: Βίντεο-ντοκουμέντα και DNA «δείχνουν» τον 58χρονο - Τα ευρήματα που κατέθεσε η Κατηγορούσα Αρχή

  •  12.05.2026 - 18:49
BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

  •  12.05.2026 - 14:09
SOS για τη Λίμνη Παραλιμνίου: Η αποστράγγιση απειλεί πουλιά και το σπάνιο νερόφιδο

SOS για τη Λίμνη Παραλιμνίου: Η αποστράγγιση απειλεί πουλιά και το σπάνιο νερόφιδο

  •  12.05.2026 - 17:40
Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

  •  12.05.2026 - 12:40
Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

  •  12.05.2026 - 17:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα