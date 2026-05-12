Aνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι
Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κτηνοτρόφων και του Υπουργείου Γεωργίας για το θέμα των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, μετά τη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας την Τρίτη με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο του διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό. Μετά τη συνάντηση, η «Φωνή των κτηνοτρόφων» ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα επόμενά της βήματα.