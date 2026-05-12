ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

Με μια δριμύτατη ανάρτηση, ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης εξαπολύει μετωπική επίθεση κατά των θεσμών, κάνοντας λόγο για μια προδιαγεγραμμένη «επιχείρηση συγκάλυψης» αναφορικά με την υπόθεση «Σάντυ».

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει πως Προεδρικό, Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία έκλεισαν την υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές του προβλέψεις ότι ο σκοπός της έρευνας δεν ήταν η λάμψη της αλήθειας, αλλά η διάψευση των καταγγελιών του.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, οι αναφορές για εμπλοκή της Europol και του FBI αποδείχθηκαν «επικοινωνιακά τεχνάσματα», καθώς ο φάκελος οδηγήθηκε στη Νομική Υπηρεσία χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα από τους διεθνείς οργανισμούς. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη Νομική Υπηρεσία ως την «καταβόθρα των σκανδάλων», σημειώνοντας την ειρωνεία του να καλούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι να κρίνουν την εγκυρότητα των στοιχείων που τους αφορούν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποδόμηση των ευρημάτων της Αστυνομίας από πλευράς του ερευνητή. Εστιάζοντας στον ισχυρισμό ότι δεν βρέθηκαν καταθέσεις στους λογαριασμούς της «Σάντυ», ο κ. Δρουσιώτης υπενθυμίζει πως στα μηνύματα υπήρχε ρητή οδηγία να μην γίνει καμία κατάθεση για να μην «τους πάρουν μυρωδιά». Κατηγορεί τις αρχές ότι εθελοτυφλούν μπροστά στην ουσία, την ώρα που αδυνατούν να απαντήσουν πώς κατασκευάστηκαν τόσο λεπτομερή μηνύματα με πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση συνδέει την υπόθεση «Σάντυ» με το πολύκροτο σκάνδαλο της FOCUS και τη λεηλασία της Λαϊκής Τράπεζας. Ο Μακάριος Δρουσιώτης αφήνει σαφείς αιχμές για «μολυσμένη» διαδικασία αθώωσης των κατηγορουμένων στην υπόθεση FOCUS, επικαλούμενος μηνύματα που αναφέρουν πως «ο Σάββας με τον Γιώργο το κανόνισαν». Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα εκθέσει ανεπανόρθωτα την ηγεσία της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, «έχουν αφηνιάσει» μπροστά στο ενδεχόμενο ποινικών διώξεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Δρουσιώτης κάνει λόγο για ένα «Κράτος Μαφία» και μια σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Νομικής Υπηρεσίας, συνδέοντας την υπόθεση με το λεγόμενο "Videogate". Παρά το κλείσιμο της υπόθεσης από τους ποινικούς ανακριτές, ο ερευνητής προειδοποιεί πως η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια «όπως το λάδι στο νερό» και πως όσοι συνέβαλαν στη συγκάλυψη θα κληθούν αργά ή γρήγορα να λογοδοτήσουν.

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κτηνοτρόφων και του Υπουργείου Γεωργίας για το θέμα των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, μετά τη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας την Τρίτη με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο του διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό. Μετά τη συνάντηση, η «Φωνή των κτηνοτρόφων» ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα επόμενά της βήματα.

