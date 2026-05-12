Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Μιχάλης Λύτρας, Επίτιμος Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν περισσότερο ενημερωτική. Σημείωσε, επίσης, ότι οι τιμές, οι οποίες θα πάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για να εγκριθούν και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τις θανατώσεις των ζώων, έχουν κλειδώσει εδώ και μία εβδομάδα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας.

«Τα αποτελέσματα θα τα δούμε αύριο, όταν θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την επαναδραστηριοποίηση των παραγωγών που θα θελήσουν να συνεχίσουν το επάγγελμά μας», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λύτρας είπε ότι στη συνεδρίαση ενημερώθηκαν για κάποιες ενέργειες που γίνονται ούτως ώστε να φανεί πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό και στις κατεχόμενες περιοχές. Όπως εξήγησε, «αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στις κατεχόμενες περιοχές, ο ιός θα διατηρείται. Θανατώνονται τα ζώα στις ελεύθερες περιοχές θα ξαναδημιουργούνται και ο ιός θα επανέρχεται».

«Εμείς αυτό που απαιτήσαμε είναι ότι πρέπει να εμπλακεί ενεργότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα ελεγχθεί η κατάσταση στα κατεχόμενα, όπου δεν μπορεί να παρέμβει η Κυπριακή Δημοκρατία», επεσήμανε. «Δυστυχώς στα κατεχόμενα έχουν μάθει πάντοτε να παίρνουν χωρίς να δίνουν στην πράξη αυτό που πρέπει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν συζητείται ο τερματισμός της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις κατεχόμενες περιοχές, ο κ. Λύτρας απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι «εμείς συζητούμε και επιμένουμε ως αγροτικές οργανώσεις ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να ελέγχει τα χρήματα που δίνει γι’ αυτόν τον σκοπό στις κατεχόμενες περιοχές».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των θανατώσεων των ζώων, ανέφερε ότι αυτό «εξετάζεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι από τις αποφάσεις».

Από την πλευρά του, ο Νεόφυτος Νεοφύτου, Πρόεδρος του Συνδέσμου «Η φωνή των κτηνοτρόφων», δήλωσε ότι «σήμερα, είδαμε ότι συμφωνούσαμε όλοι μεταξύ μας, αλλά στο τέλος, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνήσαμε πουθενά».

«Εμείς επίσημα, ως ‘’Φωνή των Κτηνοτρόφων’’, το δηλώνουμε και το φωνάζουμε εδώ και ένα μήνα περίπου από τη μέρα της σύστασής μας ότι θέλουμε να παρευρεθούμε στα θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία», σημείωσε.

«Στο τέλος της συνάντησης σήμερα θέσαμε το θέμα των αποζημιώσεων, της ευημερίας των ζώων και ούτω καθεξής, τα οποία μας είπαν ότι ήδη είναι αποφασισμένα. Αύριο ξέρουμε όλοι ότι πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο», είπε ο κ. Νεοφύτου. «Πιστεύουμε ότι, χωρίς να έχουμε επίσημα να διαβάσουμε, να ανατρέξουμε, να συζητήσουμε τα αποτελέσματα που έχουν γράψει οι ίδιοι στα χαρτιά, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της ‘’Φωνής των Κτηνοτρόφων», σημείωσε περαιτέρω ότι «οι αγροτικές οργανώσεις εκπροσωπούν γεωργούς και γεωπόνους, που δεν είναι μέσα στην κτηνοτροφία. Έπρεπε να υπάρχουν άτομα που είναι κατάλληλα έτσι ώστε να βγουν αποφάσεις που να είναι λογικές και με πρόσημο την επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας, πράγμα που εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα των αποζημιώσεων, ο κ. Νεοφύτου είπε πως «για τα αιγοπρόβατα μιλήσαμε για 47 μέχρι 420 ευρώ, που αντιληφθήκαμε στην πορεία ότι λόγω της διαφοράς που έχουν αυτά τα ποσά πρέπει να προσκομιστούν διάφορα για πιστοποιηθούν κάποιες καταστάσεις». «Δεν γνωρίζουμε επακριβώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι. Πιθανώς να είναι τέλειες, να είναι οι καλύτερες που θα μπορούσαν να γίνουν. Από τη στιγμή, όμως, που δεν τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε», υπογράμμισε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι ο ίδιος ήγειρε το θέμα των αποζημιώσεων στο τέλος της συνάντησης, προσθέτοντας ότι υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους πλείστους παρευρισκομένους. «Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό», σημείωσε, τονίζοντας ότι «αναλώσαμε πάρα πολύ χρόνο για τα τουρκοκυπριακά».

Αναφερόμενος στο θέμα των Τουρκοκυπρίων, ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι «συμφωνούν όλοι μαζί μας και, αν λέμε κάπου ψέματα, ας μας διαψεύσουν. Συμφωνούν όλοι μαζί μας και για τους τρόπους που χειρίζονται και για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την παράνομη βόσκηση, αλλά στο τέλος τα χαλάσαμε στο θέμα των αποζημιώσεων, όπου έπρεπε να είμαστε παρόντες και δεν ήμασταν».

«Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση όσον αφορά τις ηλικίες (των ζώων), η οποία θα ήταν γενική για να καλύψει τις αποζημιώσεις, πράγμα που, αν το δούμε και με τις αποζημιώσεις που ήδη κρίθηκαν, πιθανώς να είναι και πιο δίκαιο για όλους εμάς», εξήγησε.

«Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τον κλάδο. Πρέπει να λάβουμε όλοι το μήνυμα και δεν πρέπει να λέμε ότι συμφωνούμε και στο τέλος να μη γίνεται τίποτε και την επόμενη μέρα να γίνονται (τα πράγματα) χειρότερα», υπογράμμισε.

Ο κ. Νεοφύτου είπε, ακόμη, ότι «θα μαζέψουμε τα μέλη της Επιτροπής, θα κάτσουμε να συζητήσουμε και θα κινηθούμε αναλόγως».

Ερωτηθείς κατά πόσο οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν μέτρα, απάντησε «ας μη θέτουμε τέτοια θέματα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία πιθανόν θα γίνει εάν έρθουμε στα έσχατα και δεν καταφέρουμε να κάνουμε τίποτε άλλο».

«Σε μια αίθουσα όπου ήμασταν 16-18 άτομα δεν μπορούσαμε να έχουμε ούτε τον κατάλληλο χρόνο ούτε να αναπτύξουμε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε πιο κλειστούς κύκλους», επεσήμανε.

«Στο θέμα των θανατώσεων συμφώνησαν όλοι μαζί μας κι ας βγουν να το διαψεύσουν», τόνισε ο κ. Νεοφύτου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με βάση τις τελευταίες συναντήσεις που είχαν με τον κύριο Μαλά και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, «είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πλέον δεν θα βλέπετε θανατώσεις. Επιδημιολογικά είμαστε σε πολύ καλό σημείο», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν οι κτηνοτρόφοι θα επαναφέρουν το αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι «θα αποφασίσει η Επιτροπή το πώς θα κινηθούμε».

Αναφερόμενος στο θέμα με την τήρηση των πρωτοκόλλων στο Παλαιομέτοχο, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι συζητήθηκε στη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η Υπουργός Γεωργίας περιμένει κάποιες απαντήσεις.

«Το θέμα της κτηνοτροφίας είναι πολύ μεγάλο και απειλείται άμεσα», υπογράμμισε.

Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου «Η φωνή των κτηνοτρόφων», δήλωσε ότι «θα πέσει το σπίτι μας και ευχόμαστε να πέσει το σπίτι του γείτονα, διότι ακόμα μία φορά ασχολούμαστε με τα κατεχόμενα. Το πρόβλημά μας είναι οι ελεύθερες περιοχές, όπου δεν θα μείνει ζώο, και εμείς ασχολούμαστε με τα κατεχόμενα ή τα μέτρα που θα πάρουν. Δεν μας νοιάζει τι μέτρα θα πάρουν τα κατεχόμενα. Μας ενδιαφέρει τι μέτρα παίρνουμε εμείς. Τα μέτρα που παίρνουμε εμείς είναι ‘’σκοτώνουμε και προχωρούμε’’», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, ζήτησε «εφόσον έγιναν εμβολιασμοί και πάνε καλά οι εμβολιασμοί, να επικεντρωθούμε στους εμβολιασμούς και να σταματήσουμε τις θανατώσεις».

«Κάναμε συνάντηση με τον κ. Μαλά και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αλλά όπου ανακατεύονται κόμματα, έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Το πρόβλημα είναι να βγουν αυτοί ως σημαιοφόροι. Ας λύσουν το πρόβλημα κι εμείς κάνουμε πίσω για να είναι αυτοί σημαιοφόροι», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ