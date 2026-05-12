 12.05.2026 - 19:15
Εξαφάνιση 30χρονης: Η αστυνομία την έψαχνε με «λάθος» πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων

Υπόθεση εξαφάνισης στο Μεξικό πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με την υπερβολική χρήση φίλτρων και εργαλείων επεξεργασίας εικόνας στο διαδίκτυο.

Οι προσπάθειες εντοπισμού μιας 30χρονης γυναίκας, που εξαφανίστηκε στην πολιτεία Τσιάπας, παρεμποδίστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίσες αναζήτησης δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική της εμφάνιση.

Το πρόβλημα με τις φωτογραφίες από τα social media

Η Grecia Guadalupe Orantes Mendoza εξαφανίστηκε τη νύχτα της 12ης Απριλίου στον δήμο Ocozocoautla de Espinosa. Μετά την αναφορά της οικογένειάς της, η αστυνομία ενεργοποίησε το «Πρωτόκολλο Alba», έναν μηχανισμό που ξεκινά άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση αγνοουμένων γυναικών.

Ως μέρος του πρωτοκόλλου, οι αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες της 30χρονης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα: σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, το άτομο στις φωτογραφίες ήταν αγνώριστο. Η υπερβολική χρήση φίλτρων και ψηφιακής επεξεργασίας καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για τους πολίτες να την αναγνωρίσουν στον δρόμο.

«Πώς θα την έβρισκαν με φωτογραφίες γεμάτες φίλτρα;» ήταν ένα από τα χιλιάδες σχόλια στα social media, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της ωραιοποιημένης ψηφιακής εικόνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε ώρα είναι κρίσιμη.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση

Ευτυχώς, η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μερικές ημέρες αργότερα σε αυτοκινητόδρομο και πλέον βρίσκεται υπό την προστασία των αρχών. Η υπόθεσή της όμως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τη χρήση των social media ως πηγή για επίσημα έγγραφα αναγνώρισης.

Ο σύμβουλος ασφαλείας David Saucedo επεσήμανε: «Η Εθνική Επιτροπή Αναζήτησης Αγνοουμένων έχει εντοπίσει εδώ και καιρό ότι τα δελτία ταυτοποίησης αποτυγχάνουν συχνά, επειδή δημιουργούνται με φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν πολυάριθμα φίλτρα, ακόμη και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης».

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

Φόνος στα Κονιά: Βίντεο-ντοκουμέντα και DNA «δείχνουν» τον 58χρονο - Τα ευρήματα που κατέθεσε η Κατηγορούσα Αρχή

Aνήλικος παραποίησε την ταυτότητα του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κτηνοτρόφων και του Υπουργείου Γεωργίας για το θέμα των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, μετά τη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας την Τρίτη με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο του διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό. Μετά τη συνάντηση, η «Φωνή των κτηνοτρόφων» ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα επόμενά της βήματα.

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Φόνος στα Κονιά: Βίντεο-ντοκουμέντα και DNA «δείχνουν» τον 58χρονο - Τα ευρήματα που κατέθεσε η Κατηγορούσα Αρχή

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

SOS για τη Λίμνη Παραλιμνίου: Η αποστράγγιση απειλεί πουλιά και το σπάνιο νερόφιδο

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

