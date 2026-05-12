Εξαφάνιση 30χρονης: Η αστυνομία την έψαχνε με «λάθος» πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων

Οι προσπάθειες εντοπισμού μιας 30χρονης γυναίκας, που εξαφανίστηκε στην πολιτεία Τσιάπας, παρεμποδίστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίσες αναζήτησης δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική της εμφάνιση.

Το πρόβλημα με τις φωτογραφίες από τα social media

Η Grecia Guadalupe Orantes Mendoza εξαφανίστηκε τη νύχτα της 12ης Απριλίου στον δήμο Ocozocoautla de Espinosa. Μετά την αναφορά της οικογένειάς της, η αστυνομία ενεργοποίησε το «Πρωτόκολλο Alba», έναν μηχανισμό που ξεκινά άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση αγνοουμένων γυναικών.

Ως μέρος του πρωτοκόλλου, οι αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες της 30χρονης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα: σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, το άτομο στις φωτογραφίες ήταν αγνώριστο. Η υπερβολική χρήση φίλτρων και ψηφιακής επεξεργασίας καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για τους πολίτες να την αναγνωρίσουν στον δρόμο.

«Πώς θα την έβρισκαν με φωτογραφίες γεμάτες φίλτρα;» ήταν ένα από τα χιλιάδες σχόλια στα social media, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της ωραιοποιημένης ψηφιακής εικόνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε ώρα είναι κρίσιμη.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση

Ευτυχώς, η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μερικές ημέρες αργότερα σε αυτοκινητόδρομο και πλέον βρίσκεται υπό την προστασία των αρχών. Η υπόθεσή της όμως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τη χρήση των social media ως πηγή για επίσημα έγγραφα αναγνώρισης.

Ο σύμβουλος ασφαλείας David Saucedo επεσήμανε: «Η Εθνική Επιτροπή Αναζήτησης Αγνοουμένων έχει εντοπίσει εδώ και καιρό ότι τα δελτία ταυτοποίησης αποτυγχάνουν συχνά, επειδή δημιουργούνται με φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν πολυάριθμα φίλτρα, ακόμη και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης».

