VIDEO: Παρήγγειλε sushi σε εστιατόριο και του σέρβιραν... ζωντανό παράσιτο

Ο πελάτης κοιτώντας πιο προσεκτικά διαπίστωσε πως το sushi του συνοδευόταν από ένα ολοζώντανο παράσιτο!

Το βίντεο άμεσα αναρτήθηκε στα social media και γρήγορα έγινε viral.

Οι χρήστες που σχολίασαν δεν έκρυψαν την έκπληξή τους αλλά και την αηδία τους για το θέαμα.

Ένας από τους χρήστες μάλιστα σχολίασε με ειρωνική διάθεση πως: «Το σούσι ήταν πολύ φρέσκο».

Όπως αναφέρεται στο haberler ένας χρήστης ανέφερε πως το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ενώ δειπνούσε σε ένα εστιατόριο sushi στην περιοχή Causeway Bay.

Αφού έφτασε το πιάτο το οποίο παρήγγειλε παρατήρησε στο πιάτο του ένα παράσιτο να στριφογυρίζει ανάμεσα στα εδέσματα τα οποία ήταν έτοιμος να καταναλώσει.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με το εάν έχει ξεκινήσει έρευνα για το εστιατόριο μετά το περιστατικό.