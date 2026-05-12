Θωρακίζεται η Κύπρος κατά των πυρκαγιών: 13 πτητικά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και SMS ενημέρωσης στους πολίτες

Ο κ. Λογγίνος μιλούσε μετά το τέλος σύσκεψης στο Προεδρικό που έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Υπουργού Γεωργίας, και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταστολή, αλλά και στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Κατά την σύσκεψη έγινε αναφορά από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά για τις ενέργειες τις οποίες έχει κάνει, σύμφωνα και με τα ειδικά εθνικά σχέδια, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν. «Όπως είχα πει και πέρσι και πάντα λέω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Άρα πάνω σε αυτά τα περιθώρια βελτίωσης εστιάσαμε όλοι για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι την φετινή καλοκαιρινή περίοδο» είπε ο κ. Λογγίνος.

Σημείωσε επίσης τον παράγοντα της έντονης βλάστησης, αναφέροντας ότι η προσπάθεια είναι να ενημερωθεί ο κόσμος ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες έναρξης πυρκαγιάς από ενέργειες που ξεκινούν από τον ανθρώπινο παράγοντα που αποτελεί πέραν του 90% αιτία πρόκλησης των πυρκαγιών.

Είπε επίσης ότι κάθε χρόνο εκδηλώνονται 5.000 πυρκαγιές, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ο οποίος πρέπει να μειωθεί «και αυτό θα πρέπει να γίνει με την πρόληψη» είπε.

Σε σχέση με τον αριθμό των πτητικών μέσων είπε ότι «φέτος από την 1η Απριλίου υπάρχουν τα πυροσβεστικά μέσα. Έχουμε 13 στον αριθμό, τα οποία είναι έτοιμα επιχειρησιακά για να βοηθήσουν». Είπε επίσης ότι ο γρήγορος χρόνος ανταπόκρισης όλων των δυνάμεων, των πυροσβεστικών δυνάμεων, του Τμήματος Δασών, είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί αντιλαμβάνεστε στα πρώτα και αρχικά στάδια είναι σημαντικό να πιάσουμε την πυρκαγιά προτού αυτή εξαπλωθεί.

Έχει δοθεί κονδύλι για καθαρισμό των σκυβαλότοπων

Σε σχέση με τους σκυβαλότοπους ο κ. Λογγίνος είπε ότι έχει δοθεί έμφαση στον καθαρισμό των σκυβαλότοπων δείχνοντας προς τις κοινότητες, οι οποίες έχουν την ευθύνη καθαρισμού.

«Έχουμε δώσει οδηγίες με ομάδες τις οποίες έχει βγάλει η Πυροσβεστική Υπηρεσία από την 1η Μαρτίου και έχουμε ενημερώσει ένα ένα όλους τους κοινοτάρχες για το πώς θα πρέπει να χειριστούν την περιοχή τους, εννοώ τις αντιπυρικές λωρίδες, τον καθαρισμό των άγριων χόρτων, της βλάστησης. Έχουμε ελέγξει όλα τα υδροστόμια πυρόσβεσης στις περιοχές ούτως ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανότητα να ξεκινήσει και να επεκταθεί μια πυρκαγιά».

Ερωτηθείς αν γίνεται επιθεώρηση για εφαρμογή των μέτρων ο Αρχιπύραρχος είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει τις πιστώσεις σε όλους τους κοινοτάρχες, οι οποίοι θα υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε πει και ναι, σύντομα μαζί με τις επαρχιακές διοικήσεις, οι ίδιες οι ομάδες της Πυροσβεστικής που έχουν δώσει τις οδηγίες, θα περάσουν για δεύτερη φορά για να είμαστε βέβαιοι ότι τα όσα έχουμε πει έχουν γίνει ή αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα να τα δούμε και άμεσα να μπορέσουν να επιλυθούν»

Ανέφερε επίσης ότι έχουν καταγραφεί από τους κοινοτάρχες και το Τμήμα Περιβάλλοντος γύρω στους 850 σκυβαλότοπους, προσθέτοντας ότι είχε δοθεί πέρσι ένα μεγάλο κονδύλι στους κοινοτάρχες για να καθαρίσουν αυτούς τους σκυβαλότοπους και να τους επιβλέπουν ούτως ώστε να μην γίνουν ξανά εστίες έναρξης πυρκαγιάς και αυτό γίνεται και φέτος. «Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή να δοθούν οι πιστώσεις ούτως ώστε οι κοινότητες που είναι και υπεύθυνες να καθαρίσουν αυτούς τους σκυβαλότοπους με όσες δυσκολίες και αν έχουν για να μην δώσουμε ξανά, εστία έναρξης πυρκαγιάς από τους σκυβαλότοπους».

Είπε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μειωθούν αυτοί οι σκυβαλότοποι και αν είναι δυνατόν να σταματήσουν να υπάρχουν.

«Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα φέτος σε σχέση με πέρσι είπε ότι «πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης». Πρόσθεσε ότι δίνεται προτεραιότητα πάνω στα κενά που παρατηρήθηκαν πέρσι, και ενέργειες ενημέρωσης προς τους κοινοτάρχες για τις ευθύνες τις οποίες έχουν.

Είπε επίσης ότι τα πυροσβεστικά μέσα είναι διαθέσιμα από την 1η του Απρίλη για να μπορέσουν να βοηθήσουν και ότι γίνονται συσκέψεις καθημερινά. «Από πλευράς δικής μου έχω καλέσει και αύριο έχω άλλη σύσκεψη ξανά με την συμβουλευτική ομάδα χειρισμού κρίσεων για να καθορίζουμε συνέχεια και θα συνεχίσει να γίνεται συχνά αυτές οι ενημερώσεις για το πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε».

Ερωτηθείς για τα κενά που έχουν καλυφθεί σε σχέση με πέρσι, είπε ότι πέρα από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, έχουν τοποθετηθεί κάμερες στη Λεμεσό, την Πάφο και τη Λάρνακα όπου έχουν οπτική επαφή με την ύπαιθρο, ούτως ώστε αν υπάρχει οποιοσδήποτε καπνός ή πυρκαγιά να μπορέσουμε να ενημερωνόμαστε γρήγορα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.

Παράλληλα φέτος λειτουργεί και το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «Από εκεί θα γίνεται ένας καλύτερος συντονισμός τόσο του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων, όσο των μηνυμάτων τα οποία παίρνουμε και θα καταγράφονται» προσθέτοντας ότι η αρχή γίνεται από την επαρχία Λευκωσίας και θα προστεθούν όλες οι επαρχίες. Πρόσθεσε ότι «αν ένας συμπολίτης μας περνάει από ένα τόπο και εντοπίσει πυρκαγιά, θα μπορούμε άμεσα να του στείλουμε ένα link πάνω στο κινητό του για να μας δώσει ζωντανή εικόνα την ώρα που βλέπει την πυρκαγιά ούτως ώστε να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να στέλνουμε περισσότερα αυτοκίνητα, να ενεργοποιούμε περισσότερους πυροσβεστικούς σταθμούς, σχολιάζοντας ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα μας ενισχύσει την αποδοτικότητα στην ανταπόκριση σε μια πυρκαγιά.

Ηλεκτροοπτικά συστήματα AI σε 13 βιομηχανικές περιοχές

Ταυτόχρονα, έχει κατοχυρωθεί προσφορά αναφορικά με τα ηλεκτροοπτικά συστήματα AI, τα οποία θα τοποθετηθούν σύντομα σε 13 βιομηχανικές περιοχές. Πρόκειται για συστήματα τα οποία όπως είπε ο κ. Λογγίνος μπορούν να δώσουν εστία πυρκαγιάς σε μέγεθος 1m2 ή καπνό. Αναμένεται επίσης έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να στηθούν ανάλογα συστήματα στην ύπαιθρο και στα δάση. Όπως είπε ο κ. Λογγίνος «ήδη έχουμε τέσσερα, τα οποία ήταν σε πιλοτικό στάδιο και μας δίνουν πάρα πολλές πυρκαγιές για να καλύψουμε ένα περίπου το 80% της επικράτειας, των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτως ώστε να έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση και ανταπόκριση στις πυρκαγιές».

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ωστόσο ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων αναμένεται να γίνει μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου. Πρόσθεσε ότι η υλοποίηση του έργου έχει προϋπολογισμό περίπου 800.000 ευρώ καθώς η προσφορά αναμένεται να κατοχυρωθεί άμεσα και τα απαραίτητα κονδύλια είναι ήδη διαθέσιμα.

Όπως αναφέρθηκε, παράλληλα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών εντός των επόμενων ημερών, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και έχουν καθοριστεί τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι πύργοι, πάνω στους οποίους θα εγκατασταθούν τα ηλεκτροοπτικά συστήματα.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η εκταμίευση των χρημάτων, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης.

Ωστόσο, εκτιμάται δύσκολο το έργο να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να τεθεί σε λειτουργία κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Στόχος είναι τα συστήματα να είναι πλήρως έτοιμα και διαθέσιμα προς χρήση μέχρι την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Συντονισμός εθελοντών

Σημαντικός ρόλος στην αντιμετώπιση πυρκαγιών είναι και ο ρόλος των εθελοντών, με τον κ. Λογγίνο να επισημαίνει ότι γίνεται συντονισμός με τις εθελοντικές ομάδες, έχουν δοθεί νέες κατευθυντήριες γραμμές, «έχουν περάσει όλοι από εκπαίδευση, τους έχουμε εκδώσει ταυτότητες, θα τους δώσουμε συστήματα εντοπισμού για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε τα οχήματα των εθελοντικών ομάδων που μπαίνουν μέσα στην πυρκαγιά, γιατί πρέπει να συνοδεύονται πάντα από πυροσβεστικά οχήματα»

Πρόσθεσε ότι έχουν προσληφθεί ακόμη 60 άτομα τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού, εργάτες πυρόσβεσης, «για να ενισχύσουμε περισσότερο την ύπαιθρο και με δεύτερο πυροσβεστικό όχημα, γιατί σήμερα είχαμε μόνο ένα να ανταποκρίνεται».

Υπογράμμισε ότι γίνονται αρκετές ενέργειες ώστε να καλύψουμε τα πιθανά κενά τα οποία μπορεί να υπήρξαν πέρσι. «Έτοιμοι είμαστε, αλλά είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα εντοπίσουμε, αφού δουλεύουμε, και άλλα κενά τα οποία θα μπορέσουμε με άλλους τρόπους να καλύψουμε, να γίνουμε πιο αποδοτικότεροι και να μπορέσουμε να κατασβήνουμε τις πυρκαγιές στα αρχικά στάδια».

Σύστημα αυτόματης ενημέρωσης πολιτών με sms

Όσον αφορά το θέμα της αυτόματης ενημέρωσης των πολιτών μέσω SMS σε περίπτωση πυρκαγιάς στην περιοχή τους καθώς και της αξιοποίησης της εφαρμογής SafeCY για τις πυρκαγιές ο κ. Λογγίνος είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα (της έγκαιρης προειδοποίησης των πυρκαγιών) παρακολουθείται από την Πολιτική Άμυνα, το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Ναι, συζητήθηκε και το θέμα. 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως έχει γίνει αναφορά, θα τεθεί σε λειτουργία το συγκεκριμένο σύστημα και θα γίνουν πιλοτικές εκκενώσεις ή μηνύματα που θα στέλνονται στις κοινότητες για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει σε ικανοποιητικό επίπεδο» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY ALERT θα δίνει στους πολίτες και κατευθυντήριες γραμμές από ποιο μέρος της κοινότητας θα πρέπει να διαφύγουν, ότι υπάρχει στην περιοχή πυρκαγιά και θα πρέπει να ετοιμαστούν για να μπορέσουν να διαφύγουν και τα λοιπά, όπως το σύστημα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Διευκρίνισε ότι ο κόσμος θα λαμβάνει μήνυμα ανάλογα της περιοχής που βρίσκεται. Είπε επίσης ότι σήμερα η Πολιτική Άμυνα ξεκίνησε και κάνει ασκήσεις εκκενώσεων που θα συνεχίσουν και τον Ιούνιο.

«Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η προσπάθεια για να ενημερωθούν οι κοινοτάρχες και οι συμπολίτες μας για το πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση που υπάρχει ένα ενημερωτικό μήνυμα για το τι πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους και από την κοινότητά τους».

Είπε τέλος ότι η κατάσταση φέτος είναι πιο δύσκολη λόγω της έντονης βλάστησης γι αυτό και η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επισήμανε ότι βασικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ο κ. Λογγίνος πρόσθεσε ότι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη μιας φωτιάς παίζουν οι καιρικές συνθήκες, όπως η μορφολογία του εδάφους, η χαμηλή σχετική υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως οι ισχυροί άνεμοι, που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, με το περσινό καλοκαίρι να καταγράφεται ως ένα από τα θερμότερα. Είπε τέλος ότι για πρώτη φορά φέτος, το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει ειδικούς χάρτες πρόγνωσης κινδύνου πέντε ημερών, ώστε να ενισχύεται έγκαιρα η ετοιμότητα με περισσότερα περίπολα, πυροσβεστικά μέσα και συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ