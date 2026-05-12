ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Σκόνη, ομίχλη και αλλαγή σκηνικού - Πότε πέφτει η θερμοκρασία
Καιρός: Σκόνη, ομίχλη και αλλαγή σκηνικού - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 12.05.2026 - 16:19
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα, μέχρι την Πέμπτη, θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα παράλια, καθώς και τα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Παρασκευή πτώση, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος.

Χορηγία για αγορά εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές: Αυτά είναι τα μέτρα του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

Βουλευτικές 2026: Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσουν - Πόσοι θα δουλέψουν και πόσο θα πληρωθούν

BINTEO: Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα φοβάται» - Η παραδοχή που «άναψε φωτιές»

Απίστευτη καταγγελία στην Κύπρο: «Φοιτήτρια με αναπηρία θυματοποιείται αντί να στηρίζεται» - Κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει το πτυχίο της

ΒΙΝΤΕΟ: «Θα δίνω όλο μου τον μισθό» – Υποψήφιος Βουλευτής στην Κύπρο προκαλεί συζητήσεις - δήλωση που έγινε viral

Άνοιξε ξανά ανανεωμένος ο Ζορπάς στον Πρωταρά – Από καφέ μέχρι… brookies – Δείτε φωτογραφίες

