ΑρχικήΚοινωνία
Στο Τσέρι η τελευταία πράξη του δράματος για τον 78χρονο που τον δάγκωσε οχιά - Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο

 12.05.2026 - 17:24
Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου, τον 78χρονο Αχιλλέα Μιχαήλ, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Πάφου, βάζοντας τραγικό επίλογο στις πολυήμερες έρευνες των Αρχών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι στις 16:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της κοινότητας. Η οικογένεια του εκλιπόντος, που δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, απηύθυνε έκκληση αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», στηρίζοντας τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα πρώτα ευρήματα από τη νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε επί της σορού του άτυχου ηλικιωμένου. Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα επικυρωθούν από τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι ιατροδικαστικές αρχές εντόπισαν στο κάτω μέρος του ποδιού του σημάδια που παραπέμπουν σε πιθανό δάγκωμα οχιάς. Το εύρημα αυτό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ανακριτές, προκειμένου να διαφανεί αν το μοιραίο προκλήθηκε από επίθεση ερπετού την ώρα που ο 78χρονος βρισκόταν στο ανοικτό χωράφι κοντά στο Πραιτώρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αχιλλέας Μιχαήλ είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία. Για τον εντοπισμό του στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση με τη χρήση drones, θερμικών καμερών, ανιχνευτικών σκύλων, ακόμη και ελικοπτέρου, αφού το όχημά του είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο από την περασμένη Κυριακή. Παρά την κινητοποίηση, ο επίλογος γράφτηκε με τον χειρότερο τρόπο χθες το απόγευμα, όταν μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τη σορό του, με τις Αρχές να συνεχίζουν πλέον τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.

Υπόθεση «Σάντυ»: Κλείνει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών η Κυβέρνηση - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

  •  12.05.2026 - 14:31
  •  12.05.2026 - 15:03
  •  12.05.2026 - 15:22
  •  12.05.2026 - 14:04
  •  12.05.2026 - 14:09
  •  12.05.2026 - 12:40
  •  12.05.2026 - 15:09
  •  12.05.2026 - 11:59

