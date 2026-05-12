Επίτροπος Γιόργκενσεν: Η Κομισιόν συνεχίζει να υποστηρίζει τον GSI

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τον Great Sea Interconnector ως βασικό στρατηγικό ενεργειακό σύνδεσμο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου σε ολόκληρο το νησί και ουσιαστικά για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας», επεσήμανε σε γραπτή δήλωσή του.

«Πέρα όμως από την Κύπρο, πρόκειται για ένα έργο που μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και την ολοκλήρωση της αγοράς, καθώς και να επιταχύνει την ενσωμάτωση φθηνών και βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε μια ακόμη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν συνέχισε λέγοντας ότι «η δέσμευση της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη: Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του GSI, έχουμε χορηγήσει στο έργο το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Και του έχουμε επίσης δώσει επιχορήγηση περίπου 658 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού ‘’Συνδέοντας την Ευρώπη’’, μιας από τις μεγαλύτερες επιχορηγήσεις του CEF που έχουν γίνει ποτέ».

«Πιο πρόσφατα, διπλασιάσαμε την υποστήριξή μας ορίζοντας αυτό το έργο ως έναν από τους οκτώ Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους που επιθυμούμε να δώσουμε προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής μας Ένωσης», σημείωσε.

«Με αυτό το πνεύμα, συγκάλεσα σήμερα συνάντηση στη Λευκωσία με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου. Μαζί, συναντηθήκαμε επίσης ξεχωριστά με τον φορέα υλοποίησης του έργου και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να δώσουμε νέα ώθηση στην υλοποίησή του», κατέληξε.

