ΑρχικήΟικονομία
 12.05.2026 - 20:47
Επίτροπος Γιόργκενσεν: Η Κομισιόν συνεχίζει να υποστηρίζει τον GSI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο Great Sea Interconnector (GSI) ως βασική στρατηγική ενεργειακή σύνδεση, δήλωσε την Τρίτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, μετά τις συναντήσεις που είχε στη Λευκωσία με τους Υπουργούς Ενεργειας των δύο χωρών, την ΕΤΕπ και τον φορέα υλοποίησης του έργου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τον Great Sea Interconnector ως βασικό στρατηγικό ενεργειακό σύνδεσμο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου σε ολόκληρο το νησί και ουσιαστικά για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας», επεσήμανε σε γραπτή δήλωσή του.

«Πέρα όμως από την Κύπρο, πρόκειται για ένα έργο που μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και την ολοκλήρωση της αγοράς, καθώς και να επιταχύνει την ενσωμάτωση φθηνών και βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε μια ακόμη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν συνέχισε λέγοντας ότι «η δέσμευση της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη: Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του GSI, έχουμε χορηγήσει στο έργο το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Και του έχουμε επίσης δώσει επιχορήγηση περίπου 658 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού ‘’Συνδέοντας την Ευρώπη’’, μιας από τις μεγαλύτερες επιχορηγήσεις του CEF που έχουν γίνει ποτέ».

«Πιο πρόσφατα, διπλασιάσαμε την υποστήριξή μας ορίζοντας αυτό το έργο ως έναν από τους οκτώ Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους που επιθυμούμε να δώσουμε προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής μας Ένωσης», σημείωσε.

«Με αυτό το πνεύμα, συγκάλεσα σήμερα συνάντηση στη Λευκωσία με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου. Μαζί, συναντηθήκαμε επίσης ξεχωριστά με τον φορέα υλοποίησης του έργου και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να δώσουμε νέα ώθηση στην υλοποίησή του», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πυρά κατά του Netflix: Κατηγορείται ότι «κατασκόπευε» ενήλικους και ανήλικους χρήστες, προκαλώντας εθισμό

Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

