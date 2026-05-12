Πυρά κατά του Netflix: Κατηγορείται ότι «κατασκόπευε» ενήλικους και ανήλικους χρήστες, προκαλώντας εθισμό

 12.05.2026 - 20:41
Αντιμέτωπο με αγωγή από την πολιτεία του Τέξας βρίσκεται το Netflix, με τις αρχές να κατηγορούν την πλατφόρμα streaming ότι παρακολουθούσε εν αγνοία τους ενήλικες και ανήλικους χρήστες, συλλέγοντας τεράστιο όγκο δεδομένων και χρησιμοποιώντας λειτουργίες που ενισχύουν τον εθισμό στην παρακολούθηση περιεχομένου.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατηγόρησε τη δημοφιλή υπηρεσία streaming ότι «κατασκόπευε» τους πολίτες της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία «κατέγραφε και εμπορευματοποιούσε δισεκατομμύρια πληροφορίες» σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, παρά το γεγονός ότι φέρεται να διαβεβαίωνε το κοινό για το αντίθετο.

«Κάθε αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα μετατρεπόταν σε σημείο δεδομένων που αποκάλυπτε πληροφορίες για τον χρήστη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του γραφείου του Πάξτον.

Το Netflix απέρριψε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα τις αμφισβητήσει δικαστικά. Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το Reuters, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε: «Με όλο τον σεβασμό προς τη μεγάλη πολιτεία του Τέξας και τον γενικό εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται ουσίας και βασίζεται σε ανακριβείς και παραποιημένες πληροφορίες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το Netflix αντιμετωπίζει σοβαρά την ιδιωτικότητα των μελών του και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, το Netflix παρουσιαζόταν για χρόνια ως διαφορετικό από τις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων χρηστών.

Στο δικόγραφο γίνεται αναφορά και σε παλαιότερες δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της εταιρείας, Ριντ Χέιστινγκς, ο οποίος το 2019 και το 2020 είχε δηλώσει ότι η εταιρεία δεν συλλέγει ούτε εμπορευματοποιεί δεδομένα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι αρχές του Τέξας υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιούσε συνδυασμό «εθιστικών» λειτουργιών, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου, μαζί με εκτεταμένη καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, προκειμένου να τους κρατά όσο το δυνατόν περισσότερο στην υπηρεσία.

Η αγωγή αναφέρει ότι ανάμεσα στα δισεκατομμύρια τεχνικών δεδομένων που κατέγραφε η εταιρεία περιλαμβάνονταν οι επιλογές περιεχομένου των χρηστών, το χρονικό διάστημα που παρέμεναν σε συγκεκριμένες εικόνες ή τίτλους, καθώς και οι κινήσεις του ποντικιού ή οι παύσεις κατά την πλοήγηση.

Σύμφωνα με το Τέξας, από το 2022 η εταιρεία άρχισε να «αξιοποιεί τον όγκο δεδομένων που συγκέντρωνε αθόρυβα από παιδιά και οικογένειες που κρατούσε καθηλωμένους στις οθόνες τους», διαμοιράζοντας αυτές τις πληροφορίες με εμπορικούς μεσίτες δεδομένων, συμβάλλοντας έτσι σε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Με λίγα λόγια, το Netflix πουλούσε συνδρομές ως τρόπο διαφυγής από την παρακολούθηση των Big Tech: πλήρωσε μηνιαία συνδρομή και απέφυγε την παρακολούθηση», αναφέρει η αγωγή. «Οι πολίτες του Τέξας πίστεψαν αυτή τη συμφωνία. Το Netflix την παραβίασε, δημιουργώντας ακριβώς το σύστημα συλλογής δεδομένων από το οποίο οι συνδρομητές πλήρωναν για να ξεφύγουν».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα εκτιμά ότι η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία του Τέξας περί παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, η οποία απαγορεύει «ψευδείς, παραπλανητικές ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές στο εμπόριο και τις συναλλαγές».

Οι αρχές ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει το Netflix να διαγράψει όλα τα δεδομένα που «συλλέχθηκαν παραπλανητικά από κατοίκους του Τέξας», να σταματήσει την επεξεργασία δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση και να απενεργοποιήσει εξ ορισμού τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής στους παιδικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο πιέσεων προς τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να περιορίσουν λειτουργίες όπως το auto-play και το infinite scroll, εξαιτίας ανησυχιών ότι ενισχύουν τον εθισμό των χρηστών σε ατελείωτη κατανάλωση περιεχομένου. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόσφατη δικαστική επιτυχία στην Καλιφόρνια, όπου αγωγή κατά των Meta και YouTube υποστήριξε ότι οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τον «εθιστικό σχεδιασμό» των πλατφορμών τους, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για κύμα παρόμοιων προσφυγών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

