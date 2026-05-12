Στη ΜΕΘ 58χρονος που τον δάγκωσε οχιά ενώ μάζευε ξύλα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής, όταν ο άνδρας βρισκόταν στην ύπαιθρο συγκεντρώνοντας ξύλα που είχαν απομείνει από εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φίδι τον δάγκωσε στο δάχτυλο, προκαλώντας άμεση και έντονη αντίδραση.

Σύμφωνα με το npress.gr, η κατάσταση του τραυματία επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς εμφανίστηκε εκτεταμένο οίδημα που επεκτάθηκε έως τον ώμο. Η έγκαιρη κινητοποίηση κρίθηκε καθοριστική, καθώς ο 58χρονος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Εκεί του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία του, με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το δηλητήριο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, καθώς η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να δρα αποτελεσματικά, περιορίζοντας σταδιακά το οίδημα. Ωστόσο, ο άνδρας θα παραμείνει υπό νοσηλεία για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης σταθεροποίηση της υγείας του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα