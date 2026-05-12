Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleEurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto – Καταχειροκροτήθηκε στην εμφάνισή του - Δείτε βίντεο
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto – Καταχειροκροτήθηκε στην εμφάνισή του - Δείτε βίντεο

 12.05.2026 - 22:32
Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto – Καταχειροκροτήθηκε στην εμφάνισή του - Δείτε βίντεο

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε (12/05) στη Βιέννη, με την Ελλάδα να ρίχνεται στη «μάχη» της πρόκρισης για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas θα εμφανίστηκε στην 4η θέση και καταχειροκροτήθηκε:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by BBC Eurovision (@bbceurovision)

Με το τραγούδι του «Férto», ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να μιλήσει για τον υπερκαταναλωτισμό και τη δίψα για φήμη και πλούτο.

Η εμφάνιση της Ελλάδας ανοίγει με τον Akyla μόνο στο κέντρο του Wiener Stadthalle, πατώντας ουσιαστικά το «play» σε ένα βιντεοπαιχνίδι... επί σκηνής. Μάλιστα στο σημείο όπου ακούγεται η λύρα, γίνεται σκόπιμη αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», αφού αναπαράγεται το ίδιο κομμάτι από τη δική της χορογραφία που το μακρινό 2005 μας χάρισε το πρώτο βραβείο.

Στο δεύτερο κουπλέ, η σκηνή μεταμορφώνεται μέσα από ένα εντυπωσιακό 3D visual effect, δημιουργώντας την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται στο κέντρο ενός ανεμοστρόβιλου γεμάτου αντικείμενα και εικόνες εμπνευσμένες από τον κόσμο των video games.

Η ατμόσφαιρα μέσα στη Wiener Stadthalle ήταν εκρηκτική. Το κλίμα διαφαίνεται ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα η οποία, βάση και των στοιχείων που καταγράφονται στο πλαίσιο των στοιχημάτων, εκτιμάται πως όχι μόνο θα περάσει πρώτη στους ημιτελικούς αλλά θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του τελικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

 12.05.2026 - 22:06
ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

  •  12.05.2026 - 21:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

  •  12.05.2026 - 20:03
Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

  •  12.05.2026 - 18:33
Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

  •  12.05.2026 - 20:58
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

  •  12.05.2026 - 21:48
Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

  •  12.05.2026 - 21:28
Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

  •  12.05.2026 - 22:06
Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

  •  12.05.2026 - 17:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα