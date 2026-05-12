Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto – Καταχειροκροτήθηκε στην εμφάνισή του - Δείτε βίντεο

Ο Akylas θα εμφανίστηκε στην 4η θέση και καταχειροκροτήθηκε:

Με το τραγούδι του «Férto», ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να μιλήσει για τον υπερκαταναλωτισμό και τη δίψα για φήμη και πλούτο.

Η εμφάνιση της Ελλάδας ανοίγει με τον Akyla μόνο στο κέντρο του Wiener Stadthalle, πατώντας ουσιαστικά το «play» σε ένα βιντεοπαιχνίδι... επί σκηνής. Μάλιστα στο σημείο όπου ακούγεται η λύρα, γίνεται σκόπιμη αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», αφού αναπαράγεται το ίδιο κομμάτι από τη δική της χορογραφία που το μακρινό 2005 μας χάρισε το πρώτο βραβείο.

Στο δεύτερο κουπλέ, η σκηνή μεταμορφώνεται μέσα από ένα εντυπωσιακό 3D visual effect, δημιουργώντας την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται στο κέντρο ενός ανεμοστρόβιλου γεμάτου αντικείμενα και εικόνες εμπνευσμένες από τον κόσμο των video games.

Η ατμόσφαιρα μέσα στη Wiener Stadthalle ήταν εκρηκτική. Το κλίμα διαφαίνεται ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα η οποία, βάση και των στοιχείων που καταγράφονται στο πλαίσιο των στοιχημάτων, εκτιμάται πως όχι μόνο θα περάσει πρώτη στους ημιτελικούς αλλά θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του τελικού.