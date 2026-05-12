ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»
ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

 12.05.2026 - 21:41
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

Σε σχέση με το Κυπριακό ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται η Κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά στο πολιτικό κόστος όταν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον. Ο ίδιος επανέλαβε την ετοιμότητα του για διάλογο, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος άφησε σαφώς να εννοηθεί πως το τέλος του τρέχοντος έτους αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο, κατά το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη ή ακόμη και η παρουσίαση μιας πρότασης που θα ξεκλειδώνει τη διαδικασία της λύσης.

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης περιέγραψε έναν διπλωματικό μαραθώνιο που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το μέλλον της πατρίδας μας. Η αναφορά του στην πιθανότητα για μια απτή πρόταση μέχρι το τέλος του έτους δεν θεωρείται τυχαία, καθώς φαίνεται να βασίζεται στις επαφές που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως η Λευκωσία έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις στη διεθνή σκακιέρα, μεταφέροντας πλέον το βάρος της ευθύνης στην άλλη πλευρά.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Πρόεδρος δεν απέφυγε τις «δύσκολες» ερωτήσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα, παραδεχόμενος πως ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι ανηφορικός. Σημείωσε πως δεν προτίθεται να θυσιάσει τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της χώρας στον βωμό των πρόσκαιρων εντυπώσεων ή του πολιτικού κόστους, στέλνοντας έτσι ένα σήμα αποφασιστικότητας προς τους επικριτές του.

