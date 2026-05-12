Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleLIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision
LIFESTYLE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

 12.05.2026 - 21:48
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε (12/05) στη Βιέννη, με την Ελλάδα να ρίχνεται στη «μάχη» της πρόκρισης για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό του διαγωνισμού με το εκρηκτικό «Ferto».

Δείτε live από την Βιέννη τον Α’ ημιτελικό:

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σκηνική εμφάνιση

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto». Ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, που ενώνει τεχνιέντως το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals.

Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

Το κοστούμι του Akyla έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλλυ Τουφεξή. Τα γυαλιά είναι από τα Οπτικά Παπαθεοδώρου, ενώ τα κουστούμια της Παρθένας Χοροζίδου είναι της σχεδιάστριας Λένας Κατσανίδου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

 12.05.2026 - 21:41
Επόμενο άρθρο

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

 12.05.2026 - 22:06
ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

  •  12.05.2026 - 21:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

  •  12.05.2026 - 20:03
Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

  •  12.05.2026 - 18:33
Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

  •  12.05.2026 - 20:58
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

  •  12.05.2026 - 21:48
Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

  •  12.05.2026 - 21:28
Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

  •  12.05.2026 - 22:06
Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

  •  12.05.2026 - 17:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα