Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Έφυγε» από ζωή γνωστός δημοσιογράφος – Θλίψη για τον ιδρυτή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ – Δείτε φωτογραφία του
ΕΛΛΑΔΑ

«Έφυγε» από ζωή γνωστός δημοσιογράφος – Θλίψη για τον ιδρυτή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ – Δείτε φωτογραφία του

 13.05.2026 - 06:57
«Έφυγε» από ζωή γνωστός δημοσιογράφος – Θλίψη για τον ιδρυτή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ – Δείτε φωτογραφία του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοτζιάς, σημαντική φυσιογνωμία στη δημοσιογραφία και εκ των ιδρυτών της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Η σπουδαία διαδρομή και το «αντίο» του ΠΣΑΤ.

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας η είδηση του θανάτου του Ηρακλή Κοτζιά, ενός από τους πλέον εμβληματικούς και σεβαστούς εκπροσώπους του κλάδου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς υπήρξε σημείο αναφοράς για δεκαετίες στον χώρο της ενημέρωσης, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον έντυπο όσο και στον ραδιοφωνικό Τύπο. Συνάδελφοι και άνθρωποι του αθλητισμού μιλούν για έναν δημοσιογράφο με σπάνιο ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση στην αλήθεια της είδησης.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία

Ξεκίνησε την πορεία του από το «Φως των Σπορ», προτού καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους συντάκτες ύλης της ιστορικής εφημερίδας «Απογευματινή», σε μια εποχή όπου ο έντυπος Τύπος γνώριζε μεγάλες δόξες.

Η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αθλητικού ρεπορτάζ και η οργανωτική του ικανότητα τον οδήγησαν αργότερα και στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του «Δικεφάλου».

Καθοριστικός σταθμός στην πολυετή διαδρομή του αποτέλεσε το 1993 η συμμετοχή του στη δημιουργία της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, του πρώτου αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Ο Ηρακλής Κοτζιάς συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του σταθμού, βάζοντας τις βάσεις για έγκυρη και σύγχρονη αθλητική ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

 

Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στους ανθρώπους της δημοσιογραφίας, καθώς υπήρξε για πολλούς νεότερους συναδέλφους ένας πραγματικός δάσκαλος, πάντα πρόθυμος να στηρίξει και να μεταδώσει τη γνώση του.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του, Βασιλική και Γιάννη.

Οι λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία αναμένεται να γνωστοποιηθούν από την οικογένεια τις επόμενες ώρες.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις
Στα χέρια της Αστυνομίας 45χρονος – Διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις στη Λεμεσό
Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Επιμένει και η σκόνη - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Την «έκαψε» μαρτυρία – Πήγαν να την συλλάβουν και τράπηκε σε φυγή – Χειροπέδες σε 27χρονη για κλοπή αυτοκινήτου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 6 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα

 13.05.2026 - 06:50
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε σε ποιο ύψος

 13.05.2026 - 07:00
Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

  •  13.05.2026 - 06:36
Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

  •  13.05.2026 - 06:31
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

  •  13.05.2026 - 06:33
Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία ΕΕ

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία ΕΕ

  •  13.05.2026 - 07:11
Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

  •  13.05.2026 - 06:34
Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  13.05.2026 - 06:23
Στα χέρια της Αστυνομίας 45χρονος – Διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις στη Λεμεσό

Στα χέρια της Αστυνομίας 45χρονος – Διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις στη Λεμεσό

  •  13.05.2026 - 06:30
Την «έκαψε» μαρτυρία – Πήγαν να την συλλάβουν και τράπηκε σε φυγή – Χειροπέδες σε 27χρονη για κλοπή αυτοκινήτου

Την «έκαψε» μαρτυρία – Πήγαν να την συλλάβουν και τράπηκε σε φυγή – Χειροπέδες σε 27χρονη για κλοπή αυτοκινήτου

  •  13.05.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα