Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία ΕΕ

Της Συνόδου προεδρεύει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι συνεδρίες στοχεύουν στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως σημειώνεται, η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει, παράλληλα, την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης και την επιτάχυνση της υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης και θα γίνει συζήτηση για το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης, τις τομεακές προκλήσεις και τις στρατηγικές συνεργασίας.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της συνόδου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι αφίξεις των Υπουργών και πιθανές δηλώσεις θα γίνουν στις 8:30 π.μ.

Στις 9:00 π.μ. θα αρχίσουν οι εργασίες της συνάντησης, με την πρώτη συνεδρία να αφορά την Ενεργειακή Ένωση.

Στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρία, με θέμα την αποθήκευση ενέργειας, ενώ σε γεύμα εργασίας που θα ακολουθήσει με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών θα συζητηθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Στις 1:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και αξιόπιστων εταίρων.

