ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 6 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα

 13.05.2026 - 06:50
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, κακόβουλη ζημιά, κλοπή αυτοκινήτου και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 364 οχήματα και ελέγχθηκαν 512 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 36 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 200 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 87 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 99 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τρείς οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συναγερμός στην Ιταλία για πιθανό κρούσμα χανταϊού - Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας

«Έφυγε» από ζωή γνωστός δημοσιογράφος – Θλίψη για τον ιδρυτή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ – Δείτε φωτογραφία του

