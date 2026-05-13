Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Τα κόμματα μπαίνουν στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας με στόχο όχι μόνο την εκλογική επιβίωση ή ενίσχυση, αλλά και τη διαμόρφωση των νέων πολιτικών ισορροπιών που θα προκύψουν μετά την 24η Μαΐου.

Στο επίκεντρο, βρίσκεται η μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να διατηρήσει την πρωτιά, προβάλλοντας τη θέση ότι αποτελεί τη μοναδική δύναμη σταθερότητας απέναντι στην πολιτική αβεβαιότητα και τον κατακερματισμό. Η Πινδάρου επενδύει σε θεσμικό λόγο, προτάσεις πολιτικής και καθημερινές παρεμβάσεις για ζητήματα οικονομίας, ενέργειας και μεταναστευτικού.

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ επιχειρεί δυναμική αντεπίθεση με στόχο να μειώσει τη διαφορά και να επαναφέρει τη συσπείρωση στον χώρο της Αριστεράς. Η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια, η ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του κόμματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων εμφανίζεται απογοητευμένο από το πολιτικό σύστημα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πολιτική πίεση προς το ΑΚΕΛ, δεν προέρχεται μόνο από τον ΔΗΣΥ, αλλά και από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το ΑΛΜΑ. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πρώην Γενικό Ελεγκτή και τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, αποκτά όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά. Οι αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί διαφθοράς και πολιτικού συστήματος ενόχλησαν έντονα την ηγεσία του ΑΚΕΛ, με τον Στέφανο Στεφάνου να απαντά σε υψηλούς τόνους το τελευταίο διάστημα.

Στην πραγματικότητα, το ΑΛΜΑ φαίνεται να «χτυπά» σε όλα τα πολιτικά μέτωπα. Επιτίθεται συχνά στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου, προκαλεί ευθέως το ΔΗΚΟ και ταυτόχρονα ανοίγει μέτωπο με το ΑΚΕΛ. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ο βασικός εκφραστής της αντικαθεστωτικής ψήφου του Κέντρου, επενδύοντας σχεδόν αποκλειστικά στη θεματολογία της διαφθοράς και της σύγκρουσης με το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα.

Η πολιτική ένταση κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη διαδικτυακή αντιπαράθεση που κατέληξε σε δημόσιο κλείσιμο debate ανάμεσα στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, κάλεσε δημόσια την Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε debate για το Κυπριακό. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρενέβη μέσω ανάρτησης και απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ για τηλεμαχία εφ’ όλης της ύλης.

Η απάντηση του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν άμεση. Πρότεινε δημόσια ημέρα, ώρα και τηλεοπτικό σταθμό για τη συζήτηση, με τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ να αποδέχεται αμέσως την πρόκληση. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τα πολιτικά επιτελεία, αφού επιβεβαιώνει ότι το ΔΗΚΟ θεωρεί πλέον το ΑΛΜΑ άμεσο ανταγωνιστή στον χώρο του Κέντρου.

Την ίδια ώρα, ο Φειδίας Παναγιώτου συνεχίζει να κινείται με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο. Μέσα από βίντεο, παρεμβάσεις στα κοινωνικά δίκτυα και αντισυστημική ρητορική, επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του για την αγορά ακινήτων από Ισραηλινούς στην Κύπρο αλλά και η συχνά φιλορωσική ρητορική του προκαλούν αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα του επιτρέπουν να διατηρεί επαφή με ένα κοινό που απορρίπτει τα παραδοσιακά κόμματα.

Στο μεταξύ, το ΕΛΑΜ συνεχίζει να επενδύει στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα ταυτότητας, ενώ το ΑΚΕΛ επιχειρεί να μετατρέψει σε κεντρικό προεκλογικό θέμα τις πιθανές συνεργασίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ με το κόμμα της ακροδεξιάς. Η δημόσια παρέμβαση του εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, προμηνύονται εκρηκτικές. Η μάχη για την πρώτη θέση, οι συγκρούσεις γύρω από τη διαφθορά, οι νέες πολιτικές συμμαχίες και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών διαμορφώνουν ένα από τα πιο αβέβαια και πολωμένα πολιτικά σκηνικά των τελευταίων χρόνων.