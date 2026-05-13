Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

Πότε όμως θα δούμε τους αστυνομικούς να τις φοράνε;

Το ThemaOnline έθεσε προς την Αστυνομία Κύπρου μία σειρά από ερωτήματα:

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία για τις κάμερες στις στολές και στα οχήματα;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρακτική υλοποίηση του μέτρου;

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής;

Πόσες κάμερες έχουν παραγγελθεί ή θα παραγγελθούν; (Ποια η διαδικασία; θα βγείτε σε προσφορά διεθνούς ή ευρωπαϊκού διαγωνισμού;)

Ποιοι αστυνομικοί θα επιλεχθούν για να φέρουν κάμερες στη στολή τους; Και σε ποια οχήματα θα μπουν κάμερες;

Ποιος ελέγχει αν οι αστυνομικοί ενεργοποιούν σωστά τις κάμερες;

Θα δημιουργηθεί κάποιο λογισμικό και χώρος αποθήκευσης ενδεχομένως στο cloud και θα υπάρχουν άτομα που θα έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση; (άρα ίσως και αυτό να καθυστερήσει περισσότερο την εφαρμογή του μέτρου;)

Πώς διασφαλίζεται ότι το υλικό δεν αλλοιώνεται;

Δείτε την απάντηση που λάβαμε

Ο τροποποιητικός νόμος τέθηκε σε εφαρμογή στις 8/4/2026 με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Νόμος 53(Ι)/2026)

Ο τροποποιητικός νόμος, δίνει τη δυνατότητα χρήσης φορητών καμερών από μέλη της Αστυνομίας, επομένως, στο παρόν στάδιο, τελεί υπό εξέταση ο τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας με αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών. Παράλληλα, εξετάζεται ποια μέλη θα φέρουν κάμερες και οι παράμετροι για τη χρήση τους.

Εφόσον πρόκειται για δυνατότητα που θα έχει η Αστυνομία, δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για πλήρη εφαρμογή.

Επομένως, λόγω του ότι η Αστυνομία βρίσκεται στα αρχικά στάδια εφαρμογής της νομοθεσίας, δεν είναι δυνατό να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση καμερών τόσο στις στολές των αστυνομικών όσο και στα υπηρεσιακά οχήματα, καθορίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις ενεργοποίησης, όπως συλλήψεις, έρευνες προσώπων, καταδιώξεις, ανταπόκριση σε σκηνές εγκλήματος και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Μάλιστα, το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύεται με σειρά ασφαλιστικών δικλίδων για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Προβλέπεται ενημέρωση των πολιτών για την ενεργοποίηση της κάμερας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ενώ σε ευαίσθητες σωματικές έρευνες το οπτικό υλικό θα υπόκειται σε τεχνική σκίαση. Το υλικό θα αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και θα διατηρείται για περίοδο έως έξι μηνών, εκτός αν απαιτείται για δικαστική χρήση. Επιπλέον, η παράνομη χρήση ή πρόσβαση στο υλικό συνιστά ποινικό αδίκημα με ποινές φυλάκισης έως τρία έτη.